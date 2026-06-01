Incautaron marihuana tras operativo en un partido de fútbol

En la cancha de Unión de Villa Jardín, en Concordia, la policía realizó un operativo y logró el secuestro de marihuana que estaban en poder de un hincha.
La Policía de Concordia llevó adelante este domingo distintos procedimientos que derivaron en el secuestro de estupefacientes, un arma de fabricación casera y la detención de dos hombres, en el marco de operativos preventivos desarrollados tanto en un evento deportivo como en diferentes barrios de la ciudad.
Uno de los procedimientos tuvo lugar alrededor de las 16.10 en la cancha de Unión de Villa Jardín, donde se disputaba un encuentro correspondiente al Torneo Centenario de Primera B entre Unión de Villa Jardín y Wander's.
Durante los controles de ingreso a la parcialidad visitante, efectivos de Comisaría Cuarta requisaron a un hombre que, al ser consultado sobre la posible tenencia de elementos ilícitos, exhibió voluntariamente envoltorios que contenían marihuana.
Tras el hallazgo, tomó intervención la fiscal Julia Rivoira, quien dispuso la correcta identificación del involucrado y el secuestro de la sustancia hallada.
En paralelo, durante la tarde, personal de distintas dependencias de la Jefatura Departamental Concordia desplegó un operativo saturación en los barrios Don Jorge, Constitución, Fátima I y Fátima II.
En inmediaciones de calles La Pampa y Nogueira, los uniformados observaron a dos hombres que intentaron escapar al advertir la presencia policial. Sin embargo, fueron interceptados a pocos metros.
Dos detenidos con una tumbera
Según se informó, durante la persecución los sospechosos descartaron un arma de fabricación casera tipo tumbera y un cartucho calibre 12/70.
Ante esta situación, el fiscal Tomás Tscherning ordenó la aprehensión de ambos involucrados, de 37 y 19 años, quienes quedaron detenidos por el supuesto delito de tenencia ilegal de arma de fuego.
Más tarde, en el marco del mismo operativo, efectivos que patrullaban la zona de calles Córdoba y 57 interceptaron a tres personas que intentaron desprenderse de una bolsa de nylon.
Personal de la División Drogas Peligrosas realizó las pericias correspondientes y confirmó que los envoltorios encontrados contenían cocaína.
Los involucrados resultaron ser tres adolescentes de 16 y 14 años. Por disposición del fiscal interviniente fueron correctamente identificados y posteriormente entregados a sus progenitores.