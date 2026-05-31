Sorpresa en la Selección Argentina: dos convocados que no están entre los 26, pueden ir al Mundial

REDACCIÓN ELONCE
La delegación argentina partió rumbo a Estados Unidos para iniciar la preparación de cara al Mundial 2026. Nicolás Capaldo y Agustín Giay fueron las principales novedades de una lista especial para los amistosos ante Honduras e Islandia.
La Selección Argentina rumbo al Mundial 2026 inició este domingo una nueva etapa de preparación con el viaje de gran parte de la delegación a la ciudad de Kansas, en Estados Unidos, donde el equipo comenzará los entrenamientos previos a la máxima cita del fútbol internacional.
La comitiva encabezada por el entrenador Lionel Scaloni estuvo integrada por dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el cuerpo técnico y varios de los futbolistas que forman parte de la base campeona del mundo. Entre ellos viajaron Julián Álvarez, Enzo Fernández, Leandro Paredes y Cristian Romero, quienes aguardarán la llegada del resto de los convocados.
Sin embargo, la atención estuvo centrada en las novedades que presentó la nómina armada para los compromisos preparatorios ante Honduras e Islandia, encuentros que servirán para evaluar variantes de cara a la conformación definitiva del plantel mundialista.
Capaldo y Giay, las sorpresas de Scaloni
Las principales incorporaciones fueron Nicolás Capaldo y Agustín Giay, dos futbolistas que aparecen como alternativas para reforzar el sector derecho del equipo ante las dudas que existen por la recuperación física de uno de los habituales titulares.
Junto a ellos también fueron convocados Joaquín Freitas, Simón Escobar, Santiago Beltrán y Tomás Aranda, jugadores que tendrán la oportunidad de mostrarse en los amistosos internacionales y ganarse un lugar dentro de la consideración del cuerpo técnico.
Según trascendió, Capaldo y Giay son quienes cuentan con mayores posibilidades de integrar la lista definitiva de 26 futbolistas en caso de que persistan los inconvenientes físicos del lateral que actualmente se encuentra en recuperación.
Comienzan los entrenamientos en Estados Unidos
Una vez instalados en Kansas, los integrantes de la delegación iniciarán una agenda de trabajos progresivos mientras esperan la llegada de los jugadores que aún no se sumaron debido a compromisos con sus respectivos clubes.
La planificación contempla una primera jornada con actividades regenerativas y ejercicios de baja intensidad en el gimnasio del hotel, buscando adaptar físicamente al grupo antes de aumentar las cargas de entrenamiento.
Los amistosos frente a Honduras e Islandia serán observados con especial atención por Scaloni y sus colaboradores, ya que podrían resultar determinantes para definir algunos de los últimos lugares disponibles en la nómina mundialista.
La cuenta regresiva hacia el Mundial
La preparación en suelo estadounidense marcará el inicio formal de la etapa final rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, uno de los grandes objetivos del seleccionado nacional tras la histórica consagración obtenida en Qatar 2022.
Con una base consolidada y varias figuras de primer nivel, el cuerpo técnico apunta a llegar con el plantel en óptimas condiciones para defender el título mundial.
Mientras tanto, Capaldo y Giay aparecen como dos de los nombres que buscarán aprovechar esta oportunidad para convencer a Scaloni y transformarse en alternativas concretas dentro de la convocatoria definitiva que representará a Argentina en la próxima Copa del Mundo.