El Gobierno nacional analiza suspender el desfile del 9 de Julio por falta de recursos

REDACCIÓN ELONCE
La administración nacional evalúa no realizar el tradicional desfile por el Día de la Independencia. El ajuste presupuestario en las Fuerzas Armadas, que supera los $46.000 millones, aparece como el principal motivo de la decisión.
La suspensión del desfile del 9 de Julio es una posibilidad que analiza el Gobierno nacional en medio del ajuste fiscal que alcanza a las Fuerzas Armadas y de un escenario marcado por reclamos internos vinculados al atraso salarial y la situación financiera de la obra social militar.
Fuentes vinculadas al ámbito de la Defensa señalaron que, por el momento, no existen instrucciones para avanzar con la organización del tradicional desfile por el Día de la Independencia, una ceremonia que históricamente convoca a miles de personas y requiere una importante movilización de recursos humanos y materiales.
La evaluación ocurre en un contexto de reducción presupuestaria para el sector, que según documentos oficiales supera los $46.000 millones en programas destinados al alistamiento operacional de las distintas fuerzas.
Recortes en Ejército, Armada y Fuerza Aérea
La Fuerza Aérea Argentina fue una de las áreas más afectadas por los ajustes. De acuerdo con la información oficial, el programa de alistamiento operativo registró una reducción de $16.500 millones destinados a bienes de uso y equipamiento militar.
En el Ejército Argentino, el recorte alcanzó los $12.622 millones y afectó partidas vinculadas a transporte, comunicaciones y maquinaria de producción militar. Por su parte, la Armada sufrió una disminución de $15.220 millones en recursos para operaciones y equipamiento.
Dentro de ese proceso de ajuste también fue eliminada una partida de crédito externo por $10.620 millones destinada a la incorporación de cuatro helicópteros navales livianos para la Base Naval Puerto Belgrano.
El costo de un desfile de gran magnitud
Desde el Edificio Libertador admitieron que actualmente “no hay recursos ni ánimo” para organizar un evento de gran escala. Un desfile militar implica el traslado de efectivos desde distintos puntos del país, la movilización de vehículos de combate, aeronaves y equipamiento, además de cubrir gastos de combustible, alojamiento, viáticos y seguridad.
En la Casa Rosada sostienen que el desfile “no está previsto” dentro de la agenda operativa y remarcan que hasta ahora no hubo indicaciones del presidente Javier Milei para iniciar los preparativos correspondientes.
La postura oficial se enmarca en la política de reducción del gasto público impulsada por el Gobierno desde el inicio de la gestión.
El antecedente de 2024
El último gran desfile militar se realizó en 2024 sobre la Avenida del Libertador, en la Ciudad de Buenos Aires. Aquella celebración contó con la presencia del presidente Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel, el ministro de Defensa, Luis Petri, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
El operativo movilizó miles de efectivos, tanques, helicópteros, aviones y vehículos provenientes de distintas provincias argentinas. Según datos oficiales, el costo superó los $720 millones, una cifra que actualmente podría ubicarse por encima de los $1.000 millones debido a la inflación acumulada, publicó MinutoUno.
La eventual suspensión marcaría el segundo año consecutivo sin desfile militar por el Día de la Independencia, luego de que en 2025 también se decidiera cancelar el evento bajo el argumento de la necesidad de reducir el gasto estatal.