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Haciendo Comunidad Día Mundial del Acogimiento Familiar

El gobierno provincial convoca a familias entrerrianas a sumarse a Familias de Abrigo

A través del programa Familias de Abrigo, se convoca a familias solidarias a acompañar de manera transitoria a bebés y niños pequeños, fortaleciendo el cuidado familiar durante una etapa fundamental para su desarrollo.

31 de Mayo de 2026
Convocan a familias entrerrianas a sumarse a Familias de Abrigo.
Convocan a familias entrerrianas a sumarse a Familias de Abrigo. Foto: (Archivo).

A través del programa Familias de Abrigo, se convoca a familias solidarias a acompañar de manera transitoria a bebés y niños pequeños, fortaleciendo el cuidado familiar durante una etapa fundamental para su desarrollo.

El gobierno de Entre Ríos, a través del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), mantiene abierta la convocatoria para familias interesadas en acompañar de manera solidaria y transitoria a bebés y niños de hasta dos años que, por situaciones excepcionales, deben ser separados temporalmente de su grupo familiar de origen.

Al respecto, la presidente del Copnaf, Clarisa Sack, manifestó: "Las Familias de Abrigo permiten que niñas y niños pequeños puedan atravesar una medida de protección en un entorno familiar, con vínculos cotidianos, cuidado y afecto. Venimos trabajando para fortalecer el programa y creemos en el potencial de crecimiento que tiene".

Desde el organismo remarcaron que las familias de acogida no constituyen instancias de adopción, sino que brindan cuidado y contención mientras se trabaja en la restitución de derechos de cada niño o niña, con acompañamiento permanente de equipos técnicos del Copnaf.

El programa busca evitar la institucionalización temprana y garantizar que bebés y niños pequeños puedan atravesar este proceso en un entorno familiar, fortaleciendo vínculos afectivos en una etapa clave para su desarrollo.

 

En el marco del Día Mundial del Acogimiento Familiar, el organismo provincial impulsa acciones de difusión y acompañamiento para fortalecer la red de Familias de Abrigo en Entre Ríos.

Las personas interesadas en participar deben ser mayores de 25 años, residentes en la provincia, no estar inscriptas en el Registro de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción y contar con disponibilidad para participar de instancias de formación y acompañamiento.

Quienes deseen recibir más información pueden comunicarse al teléfono (0343) 535 0003 o acercarse a la sede del Copnaf, ubicada en Corrientes 190, planta baja, Paraná; o a la oficina más cercana de su localidad.

 

LINK: https://portal.entrerios.gov.ar/copnaf/pf/familiasdeabrigo/8079

Temas:

Copnaf Familias de Abrigo Gobierno provincial
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