Patronato recibe a Tristán Suárez en busca de llegar al Reducido: las probables formaciones

REDACCIÓN ELONCE
Patronato enfrentará este domingo a Tristán Suárez en el estadio Grella. El equipo de Marcelo Candia buscará recuperarse tras la caída ante Güemes y acercarse a los puestos de Reducido en la Zona B de la Primera Nacional.
Patronato vs Tristán Suárez será uno de los encuentros destacados de la fecha en la Zona B de la Primera Nacional. El conjunto entrerriano recibirá este domingo, desde las 16, a uno de los protagonistas del campeonato con la necesidad de volver al triunfo luego de la derrota sufrida ante Güemes de Santiago del Estero.
El equipo dirigido por Marcelo Candia intentará apoyarse en su fortaleza como local para sumar tres puntos clave en la pelea por acercarse a los puestos de Reducido, un objetivo que aún se le ha negado durante la temporada pese a haber atravesado un tramo de seis encuentros sin derrotas.
La caída en Santiago del Estero representó un golpe para las aspiraciones del Rojinegro, especialmente por la manera en que se produjo. Sin embargo, el cuerpo técnico confía en recuperar rápidamente el rendimiento mostrado en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, donde el equipo consiguió sus mejores actuaciones en las últimas jornadas.
Candia analiza variantes para el once inicial
De cara al compromiso ante el conjunto de Ezeiza, una de las principales novedades sería el regreso de Gabriel Díaz. El defensor habría cumplido con el protocolo correspondiente luego del episodio sufrido en el encuentro frente a Chacarita y estaría en condiciones de volver a integrar la formación titular.
La incógnita pasa por definir quién dejará su lugar en la defensa. Santiago Piccioni y Facundo Heredia aparecen como las alternativas que pelean por mantenerse en el equipo si el "Monito" regresa desde el inicio.
Además, durante la semana surgieron algunas preocupaciones físicas. Brandon Cortés trabajó con molestias y fue reemplazado en distintos ensayos por Juan Barinaga. Si el volante no llega en plenitud, el futbolista paranaense tendría la oportunidad de ocupar ese sector del mediocampo.
Dudas en ataque y posible formación
Otra situación que siguió de cerca el cuerpo técnico fue la evolución de Franco Soldano, quien también presentó molestias físicas durante los últimos entrenamientos. En ese escenario, Barinaga podría adelantar su posición o incluso surgiría la alternativa de Renzo Reynaga para acompañar a Joaquín Barolín en ofensiva.
Con este panorama, el probable equipo de Patronato estaría integrado por Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello y Facundo Heredia o Santiago Piccioni; Juan Salas, Federico Bravo, Brandon Cortés o Juan Barinaga y Valentín Pereyra; Joaquín Barolín y Franco Soldano o Renzo Reynaga.
El encuentro aparece como una prueba exigente para el conjunto paranaense, ya que enfrente tendrá a uno de los equipos más sólidos de la categoría.
Un rival que atraviesa un gran presente
Tristán Suárez llega al Grella atravesando uno de sus mejores momentos en el campeonato. El equipo dirigido por José María Martínez marcha tercero en la Zona B con 24 puntos y apenas registra dos derrotas en las primeras 14 fechas del torneo.
Además, el conjunto bonaerense se destacó por su solidez defensiva, una característica que lo convirtió en uno de los equipos menos goleados de la categoría y que representa un desafío adicional para el ataque rojinegro.
La probable formación de Tristán Suárez sería con Joaquín Bigo; Manuel Guillén, Brian Aguilar, Agustín Baldi y Nicolás Fernández; Nicolás Sánchez, Nicolás Del Priore, Kevin Colli y Ángel Almada; Alejandro Molina y Maximiliano Álvarez.
Patronato buscará hacerse fuerte en Paraná para retomar la senda del triunfo y mantener viva la ilusión de ingresar al Reducido, mientras que Tristán Suárez intentará sostener su gran campaña y consolidarse entre los principales candidatos de la Zona B.