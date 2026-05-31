Pronostican domingo agradable y varios días con niebla, mañanas frías y máximas de hasta 22 grados

El pronóstico del tiempo en Entre Ríos anticipa una semana marcada por la presencia de nieblas y neblinas durante las primeras horas del día, temperaturas frescas por la mañana y un gradual ascenso térmico hacia el cierre de la semana, según el informe difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con los datos oficiales para Paraná, este domingo 31 de mayo comenzó con una temperatura mínima de 5 grados y una máxima prevista de 18 grados. Según se pronostica, la jornada estará caracterizada por bancos de niebla durante la madrugada y la noche, mientras que por la tarde se espera cielo parcialmente nublado. En tanto, la probabilidad de precipitaciones se mantiene en cero durante todo el día.

El SMN indica que las condiciones estarán en línea con la alerta violeta emitida por el organismo nacional para Entre Ríos y otras provincias del centro y noreste argentino, debido a la persistencia de nieblas que reducen significativamente la visibilidad.

Temperaturas en ascenso durante la semana

Para el lunes 1 de junio, el SMN pronostica una mejora gradual de las temperaturas, con una mínima de 12 grados y una máxima de 17. El fenómeno de niebla continuaría durante la mañana, mientras que hacia la tarde se observaría nubosidad parcial y cielo mayormente cubierto durante la noche.

El martes y miércoles mantendrían características similares. Las temperaturas oscilarían entre los 8 y 17 grados el martes, mientras que el miércoles se ubicarían entre los 11 y 17 grados. En ambos casos, el organismo no pronostica lluvias y señala una baja intensidad del viento, con velocidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora.

Los datos oficiales también muestran que la estabilidad atmosférica predominaría durante gran parte de la semana, favoreciendo la persistencia de neblinas matinales y jornadas con abundante nubosidad.

Sin lluvias y con máximas superiores a los 20 grados

El ascenso térmico más marcado llegaría hacia el jueves y viernes. Para el jueves 4 de junio se pronostica una mínima de 12 grados y una máxima de 22, convirtiéndose en la jornada más templada de la semana.

En tanto, el viernes la temperatura alcanzaría los 21 grados de máxima y una mínima de 18 grados, mientras que el sábado se mantendrían condiciones similares, con registros entre 18 y 20 grados y apenas una probabilidad de precipitaciones de entre 0 y 10 por ciento.

De esta manera, el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional indicó que Entre Ríos atravesaría varios días de estabilidad, sin eventos de lluvia significativos y con temperaturas que evolucionarían desde mañanas frías hacia tardes más agradables conforme avance la primera semana de junio.