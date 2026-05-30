Alerta violeta por niebla: advierten baja visibilidad en Entre Ríos y gran parte del país este domingo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta violeta por niebla para este domingo 31 de mayo que alcanza a la provincia de Entre Ríos en su totalidad, junto con otras regiones del país, debido a la presencia de fenómenos que podrían generar inconvenientes en la circulación y en el desarrollo normal de las actividades diarias.

Según el organismo, se espera la formación de bancos de niebla y neblinas densas durante las primeras horas del día, lo que podría provocar una importante reducción de la visibilidad en rutas, caminos rurales y zonas urbanas, especialmente en el territorio entrerriano.

El aviso oficial advierte que estas condiciones pueden representar dificultades en el normal desenvolvimiento de la vida social, particularmente en lo relacionado con el tránsito vehicular y los traslados de corta y larga distancia.

Entre Ríos, una de las zonas más afectadas por la niebla

En el caso de Entre Ríos, la alerta violeta por niebla abarca toda la provincia, donde se prevé que el fenómeno impacte con mayor intensidad en las primeras horas del domingo.

Las autoridades recomiendan circular con extrema precaución, especialmente en corredores viales de alto tránsito como la Ruta Nacional 12 y la Ruta Nacional 14, donde la visibilidad reducida puede generar situaciones de riesgo.

Además, se aconseja utilizar luces bajas y antiniebla, evitar maniobras de sobrepaso y mantener una distancia prudente entre vehículos para reducir la posibilidad de accidentes.

Provincias alcanzadas por el fenómeno

El alcance de la alerta violeta por niebla emitida por el SMN incluye, además de Entre Ríos, a las provincias de La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Misiones, Formosa, Río Negro y Neuquén, configurando un fenómeno de gran extensión en el territorio nacional.

En todas estas regiones se prevé un patrón similar de condiciones climáticas, con formación de niebla y neblina que podría persistir durante las primeras horas del día y disiparse progresivamente con el avance de la jornada.

Recomendaciones y medidas preventivas

Ante este escenario, los especialistas recomiendan evitar traslados innecesarios durante las primeras horas del domingo y prestar especial atención a los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.

También se sugiere a conductores y transportistas planificar sus viajes considerando posibles demoras o interrupciones en la visibilidad, especialmente en rutas interurbanas de Entre Ríos.