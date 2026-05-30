Tarjeta Alimentar: cuánto cobro según la cantidad de hijos en junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continuará abonando durante junio la Tarjeta Alimentar con los nuevos montos que comenzaron a regir tras la actualización aplicada en mayo. El incremento, cercano al 3,4%, se implementó luego de casi dos años sin modificaciones en el programa de asistencia alimentaria.

El beneficio se acredita de manera automática junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones sociales, alcanzando a millones de familias en situación de vulnerabilidad en todo el país. La actualización fue oficializada por el Ministerio de Capital Humano a través de la Resolución 161.

De esta manera, durante junio se mantendrán vigentes los valores establecidos tras el último aumento, que buscan compensar parcialmente el impacto de la inflación en el poder de compra de los hogares beneficiarios.

Nuevos montos vigentes de la Tarjeta Alimentar

Según lo dispuesto por el organismo, las escalas actualizadas de la Tarjeta Alimentar varían de acuerdo con la cantidad de hijos dentro del grupo familiar. Los montos vigentes son los siguientes:

• Familias con un hijo: $72.250

• Familias con dos hijos: $113.299

• Familias con tres hijos o más: $149.425

• Titulares de Asignación por Embarazo: $72.250

Alcance del programa y actualización reciente

La Tarjeta Alimentar forma parte del esquema de políticas alimentarias complementarias de la ANSES y está destinada a garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos. Su implementación alcanza a titulares de la AUH, embarazadas a partir del tercer mes de gestación y otros grupos priorizados por el sistema de seguridad social.