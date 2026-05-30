El PSG le ganó por penales al Arsenal y es bicampeón de la Champions League

El PSG volvió a tocar la gloria en Europa y se consagró campeón de la Champions League tras vencer por penales al Arsenal en la final disputada este sábado en el Puskás Arena de Budapest. El conjunto francés igualó 1-1 durante los 120 minutos y terminó imponiéndose 4-3 desde los doce pasos para quedarse con el título por segunda temporada consecutiva.

El encuentro tuvo emociones desde el comienzo y mostró a dos equipos que protagonizaron una definición intensa y equilibrada. El equipo inglés golpeó primero a través del alemán Kai Havertz, mientras que Ousmane Dembélé igualó en el complemento para llevar la definición hasta los penales.

En la tanda decisiva, el PSG mostró mayor efectividad y aprovechó los errores del conjunto londinense para volver a celebrar en el máximo torneo europeo.

Arsenal golpeó primero en la final

El arranque del partido fue ideal para el Arsenal, que logró ponerse rápidamente en ventaja cuando apenas se jugaban seis minutos del primer tiempo.

Kai Havertz aprovechó un rebote dentro del área, picó al vacío y definió con un potente remate para vencer al arquero Matvey Safonov y establecer el 1-0 parcial.

El tanto tuvo además un valor especial para el delantero alemán, que volvió a marcar en una final de Champions League después de haber convertido el gol decisivo para Chelsea en la edición 2021 frente al Manchester City.

PSG repite como campeón en dramática final que se fue a penales ante Arsenal

Después del gol, el equipo dirigido por Mikel Arteta retrocedió algunos metros y cedió la posesión al conjunto francés, que comenzó a crecer en el desarrollo del juego y generó varias situaciones para alcanzar la igualdad.

Dembélé empató y llevó la definición a los penales

El empate del PSG llegó a los 20 minutos del segundo tiempo, después de una infracción dentro del área sobre Khvicha Kvaratskhelia.

El defensor Cristhian Mosquera derribó al georgiano y el árbitro alemán Daniel Siebert sancionó penal para el conjunto parisino.

Ousmane Dembélé se hizo cargo de la ejecución y convirtió con un remate cruzado y potente que dejó sin chances al arquero David Raya.

A partir de ese momento, la final de la Champions League se volvió mucho más pareja y ambos equipos contaron con oportunidades para quedarse con la victoria antes de los penales, aunque ninguno logró romper nuevamente la igualdad.

Ni en el tiempo reglamentario ni en el suplementario aparecieron diferencias y el título terminó definiéndose desde los doce pasos.

El PSG fue más efectivo y celebró otro título europeo

En la tanda de penales, el PSG mostró mayor contundencia y terminó imponiéndose 4-3 para quedarse con una nueva Champions League.

Para el conjunto francés convirtieron Goncalo Ramos, Désiré Doué, Achraf Hakimi y Beraldo, mientras que Nuno Mendes falló su remate.

En el lado del Arsenal, marcaron Viktor Gyökeres, Declan Rice y Gabriel Martinelli, aunque Eberechi Eze y Gabriel Magalhaes no pudieron convertir sus ejecuciones.

De esta manera, el equipo dirigido por Luis Enrique logró el bicampeonato europeo y volvió a confirmar su dominio continental, mientras que el conjunto inglés sumó una nueva frustración en la búsqueda de la primera Champions de su historia.