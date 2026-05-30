“Lo soñé siempre”, reveló Otamendi tras ser presentado como nuevo jugador de River

Nicolás Otamendi fue presentado oficialmente como nuevo jugador de River Plate y cumplió uno de los grandes anhelos de su carrera: vestir la camiseta del club del que se declaró hincha desde niño. El defensor campeón del mundo firmó este viernes su contrato con la institución de Núñez y se incorporará al plantel a partir del 1 de julio de 2026, una vez finalizada su participación en el Mundial con la Selección Argentina.

El zaguero de 38 años llegó procedente del Benfica de Portugal y quedó vinculado al club hasta el 31 de diciembre de 2027. La firma se realizó en las oficinas del estadio Monumental junto al presidente Stefano Di Carlo.

Tras rubricar el acuerdo, Otamendi brindó sus primeras declaraciones como futbolista riverplatense y no ocultó su emoción. “Como hincha de River, la verdad que es un sueño hecho realidad. No veo la hora de poder jugar en este estadio. Estoy contentísimo de poder vestir esta camiseta, que es la más hermosa”, expresó el defensor en un video difundido por la institución.

Un sueño familiar hecho realidad

El futbolista reveló que su vínculo con River se remonta a la infancia y está profundamente ligado a su entorno familiar. “En mi familia son fanáticos de River. Imaginate que me quedaba hasta tarde para mirar partidos. Una cosa es jugar con la Selección y otra con River”, afirmó.

Otamendi también destacó el nivel de exigencia deportiva que representa el club y aseguró que llega con el objetivo de pelear por títulos. “Quiero ganar lo que se juegue porque este club te exige eso. Vengo a aportar lo mío, ayudar al equipo y competir para que el club siga siendo más grande todavía”, sostuvo.

Una carrera marcada por el éxito

El defensor central llega a River luego de una extensa trayectoria internacional que incluyó pasos por Vélez Sarsfield, Porto, Valencia, Atlético Mineiro, Manchester City y Benfica.

Con la Selección Argentina disputó 130 partidos internacionales y fue una pieza clave en la obtención de la Copa América, la Finalissima y la Copa del Mundo de Qatar 2022.

A lo largo de su carrera acumuló 27 títulos y más de 560 encuentros profesionales, convirtiéndose en uno de los defensores argentinos más destacados de las últimas décadas.

El mensaje para los hinchas

Durante la presentación, Otamendi recorrió el vestuario del Monumental y dejó un mensaje especial para los simpatizantes riverplatenses. “Lo soñé siempre. Poder jugar representando a esta institución y disfrutar de lo que es la gente, el estadio totalmente colmado”, manifestó.

Y concluyó: “Para mí también como hincha vestir esta camiseta va a ser lo más hermoso que me va a pasar. El compromiso que voy a tener es para que el club sea más grande de lo que es. Esperemos que sea el inicio de algo muy hermoso”.

Con la llegada de Otamendi, River suma experiencia, jerarquía internacional y liderazgo para afrontar una temporada en la que tendrá como principales objetivos la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y el Torneo Clausura bajo la conducción de Eduardo Coudet.