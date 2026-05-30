Se realizará esta tarde una nueva jornada de limpieza y sensibilización del río Paraná

La actividad de saneamiento del borde costero tendrá lugar este sábado desde las 15 en el marco de una acción colaborativa entre la Municipalidad y la UADER, con el objetivo de promover la conciencia ambiental y el compromiso ciudadano.
La Municipalidad de Paraná, mediante una acción promovida por la Subsecretaría de Ambiente y la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), realizará este sábado 30 de mayo una nueva jornada de limpieza y de saneamiento del río Paraná.
La actividad convocada en el balneario Thompson a las 15:00 horas forma parte de una estrategia conjunta para promover la conciencia ambiental y el compromiso ciudadano, mediante la participación activa de la comunidad en acciones de limpieza y conservación del río Paraná y su borde costero.
Participarán, además, el Rotary, Club de Leones, SUP Amigos del Río y A Remarla (Escuela de Kayak).