Mayo se despide gris y con temperaturas máximas de hasta 19ºC en Paraná

La última semana de mayo se despide dejando una combinación poco amigable para las personas alérgicas: abundante humedad, escaso viento, varios días consecutivos con nubosidad persistente y muy pocos momentos de sol. Las mañanas tuvieron temperaturas típicas de la época y tardes frescas, más cercanas a las características habituales de junio que a las de un cierre de mayo.

Durante este fin de semana no se esperan cambios importantes en el tiempo. Las altas presiones seguirán dominando el centro del país, favoreciendo condiciones estables, elevada humedad y abundante nubosidad baja, que continuará limitando el ascenso de las temperaturas durante la tarde, según explicó la meteoróloga Soledad Maciel Ramos Mejia a Meteored.

Para el sábado se espera que las temperaturas mínimas continúen ubicándose cerca de los valores normales para mayo. La media mensual durante mayo suele ubicarse entre los 15°C y 16°C y los registros previstos se mantendrán muy próximos a ese valor.

Sin embargo, el ambiente continuará siendo fresco durante la tarde. Las temperaturas máximas difícilmente superen los 16°C, manteniéndose por debajo de los valores habituales para fines de mayo y reforzando la sensación de un adelanto de las condiciones típicas de junio.

Para la jornada se prevé que las marcas térmicas oscilen entre los 9 y 19ºC con cielo mayormente a parcialmente nublado.

Pronostican presencia de neblina para la madrugada y mañana del domingo en Paraná

La combinación de mañanas frías y tardes frescas seguirá siendo una de las características dominantes del fin de semana. Para el domingo se anuncia la presencia de neblina durante la madrugada y mañana, con cielo mayormente nublado hacia la tarde.

Las temperaturas rondarán entre los 9 y 19ºC por lo que no se espera una recuperación térmica significativa, y será recomendable mantener el abrigo durante gran parte de la jornada.

Junio comenzará con más nubes y aumento de las mínimas

El inicio de junio llegará acompañado por un nuevo aumento de la nubosidad; y en Paraná se estima un aumento de la temperatura mínima a los 12ºC y una máxima prevista en 19, con vientos que comenzarán a rotar gradualmente al este. Este cambio favorecerá un lento aumento de las temperaturas mínimas que se extendería al menos hasta el viernes próximo.

Las mínimas previstas superarían incluso la media climática de junio, ubicada entre 11,3 °C y 12,4°C en Paraná. Sin embargo, las temperaturas máximas seguirán mostrando escasa recuperación debido a la persistencia de nubosidad y humedad, manteniéndose en valores relativamente bajos para la época.

El miércoles continuará predominando una circulación de viento del este y del noreste sobre la capital entrerriana. Mientras tanto, una vaguada avanzará sobre la Patagonia y favorecerá la formación de un frente frío en el norte de la región, un proceso que podría convertirse en el principal responsable de cambios más notorios en las condiciones meteorológicas del centro argentino durante la segunda mitad de la semana próxima.