Se realiza en sala mayo la primera Expo Logística de Paraná

La Expo Logística Paraná llegó a Sala Mayo. Se trata de una propuesta que combina capacitación, innovación tecnológica y exhibición de maquinaria de gran escala. Con un despliegue de carpas, camiones y equipos, es la primera vez que el evento se realiza en la ciudad y reúne a empresas, profesionales y público en general interesados en el mundo de la logística, una actividad clave para el desarrollo productivo.

Danilo Gómez

En ese marco, el coordinador del evento, Danilo Gómez, dialogó con Elonce y destacó la importancia de esta iniciativa. “Estamos capacitando en logística, un desafío muy importante en la ciudad de Paraná”, señaló.

Una propuesta que combina formación y exhibición

La Expo Logística Paraná no solo ofrece contenidos académicos y técnicos, sino también una experiencia visual y práctica que potencia el interés del público. El predio se transformó en un espacio dinámico donde conviven capacitaciones con exhibiciones de maquinaria agrícola y tecnológica.

“Hoy hemos estado todo el día con capacitaciones y este es el contexto colorido que se agrega al evento. Quisimos agregar un impacto visual trayendo todo este tipo de maquinaria”, explicó Gómez.

El respaldo del municipio fue clave para la realización del evento, según destacó el coordinador. “El municipio es el que hizo posible este evento. Esperamos que salga todo bien gracias a las empresas que han participado”, afirmó.

La convocatoria superó las expectativas iniciales, con una importante presencia de público durante la primera jornada. El interés no solo se centró en las charlas, sino también en los espacios interactivos, como el simulador de camiones, que captó la atención de grandes y chicos.

Capacitaciones con aval académico y mirada al futuro

Uno de los pilares de la Expo Logística Paraná es la formación profesional. Las capacitaciones cuentan con el respaldo de la UTN Rosario, lo que otorga valor académico y certificación a quienes participan.

Las temáticas abordadas incluyen almacenamiento, distribución y logística 4.0, con especial énfasis en la incorporación de nuevas tecnologías. “Vamos a hablar mucho de inteligencia artificial”, adelantó el coordinador.

El cronograma incluye exposiciones de referentes del sector, como Horacio Piseda, quien abrirá la jornada, y Aquiles, especialista en comercio exterior. “Va a estar don Aquiles hablando de comercio exterior, un gran conocedor del tema, sobre exportaciones a futuro”, indicó Gómez.

Un evento abierto a pymes y público general

“Esto sirve mucho para pymes, para gente que tiene que quieren controlar sus stock y muchas veces no saben lo que tienen en un depósito”, explicó Gómez. En ese sentido, la capacitación se presenta como una herramienta clave para optimizar la gestión.

“Hay mucha tecnología nueva que uno desconoce, así que un poco es también hacer conocer las herramientas de la logística actual”, agregó el coordinador.

Convocatoria regional y proyección de crecimiento

“Ha venido mucha gente de Santa Fe capital, Gobernador Crespo, Esperanza, acá también gente de Crespo, de Paraná, muchas empresas”, destacó Gómez.

Además, la presencia de empresas permite generar vínculos y oportunidades de negocio. La Expo se convierte así en un punto de encuentro entre oferta y demanda, donde se potencian las posibilidades de crecimiento. “La idea es seguir sumando”, expresó Gómez.

Últimas jornadas y expectativas de cierre

El evento continuará con una intensa agenda de actividades. “Mañana arrancamos a las 10 de la mañana y vamos a estar durante todo el día hasta las 19 o 20 horas”, indicó el coordinador.

Las capacitaciones culminarán el sábado, mientras que el domingo estará dedicado exclusivamente a la Expo. “El día domingo es solo Expo porque las capacitaciones terminan mañana, pero el domingo a full con la expo”, precisó Gómez.

Aún hay cupos disponibles para quienes deseen participar en las actividades formativas. “Tenemos lugar todavía, así que si quieren venir mañana”, invitó el organizador, destacando la apertura del evento.