Río Vivo: diseñadoras paranaenses exponen arte, conciencia ambiental y creatividad en Casa de la Cultura

REDACCIÓN ELONCE
Río Vivo, la muestra impulsada por un colectivo de diseñadoras de Paraná, abrió sus puertas en Casa de la Cultura con propuestas artísticas inspiradas en el río, el reciclaje y la conciencia ambiental.
Río Vivo es el nombre de la muestra de diseño que se desarrolla en Casa de la Cultura y que reúne a un colectivo de mujeres diseñadoras de Paraná. La propuesta combina exposición artística, feria de emprendedoras y actividades participativas con el objetivo de reflexionar sobre la relación entre la comunidad y el río, a través de distintas expresiones creativas.
La iniciativa surgió a partir del trabajo conjunto de un grupo de diseñadoras que decidieron continuar desarrollando proyectos colectivos vinculados al diseño local. En diálogo con Elonce, Gabriela Jarupkin, integrante del espacio, explicó: “La muestra se trata de un colectivo de mujeres que nos encontramos para realizar esto. Nacemos de lo que es la Diseña Paraná y nos juntamos para organizar esta muestra y feria a la vez”.
La propuesta invita al público a recorrer diferentes producciones elaboradas por artistas y diseñadoras que trabajan con materiales y técnicas diversas, generando una experiencia que combina creatividad, identidad local y compromiso ambiental.
Una propuesta inspirada en el río y el ambiente
La temática central de Río Vivo gira en torno al río Paraná y las problemáticas ambientales que lo atraviesan. Cada una de las participantes desarrolló una colección especial inspirada en estos conceptos, incorporando colores, formas y materiales que remiten al paisaje ribereño y a la necesidad de preservar los recursos naturales.
Sobre el origen del nombre de la muestra, Jarupkin señaló: “es la temática que trabajaron el año pasado y todo lo relacionado a la contaminación y el río. Es una bajada de línea trabajando los conceptos y los colores”.
La exposición busca además sensibilizar al público sobre el impacto de las acciones humanas en los ecosistemas acuáticos. Por ello, muchas de las piezas exhibidas incorporan materiales reutilizados o recuperados, transformándolos en nuevos objetos de diseño con valor artístico y funcional.
Diversidad de materiales y participación del público
Entre las producciones que forman parte de la muestra se pueden encontrar trabajos realizados en distintos soportes y técnicas. Las propias diseñadoras destacaron: “Hay textiles, hay cuero, hierro, madera y también trabajamos la cerámica, materiales recuperados como el jean, que los convierto en cartera”.
Además de la exposición y la feria, Río Vivo incluye una propuesta interactiva destinada a los visitantes. Según explicaron las organizadoras: “Lo que hicimos fue intervenir una red para que la gente pueda venir y dejar su mensaje hacia el río con nuestras materialidades”.
La participación del público constituye uno de los aspectos más destacados de la iniciativa, ya que permite que cada persona deje plasmada una reflexión o expresión vinculada al cuidado del ambiente y al valor cultural que representa el río para la región.
Conversatorio y acceso libre para toda la comunidad
Las actividades previstas también contemplan un espacio de intercambio entre las diseñadoras y los asistentes. En ese marco, las organizadoras indicaron: “Lo lindo es que cada una, a partir de los materiales con los que trabaja, pudimos crear una colección que se llamó ‘Río Vivo’”.
La programación incluye un conversatorio en el que las participantes compartirán experiencias sobre sus procesos creativos, las técnicas utilizadas y la importancia de incorporar la conciencia ambiental en las producciones de diseño contemporáneo.