Copas 2026: así quedaron los cruces y el posible River - Boca en semis de Sudamericana

El Sorteo Copa Libertadores y Sudamericana 2026 se realizó este viernes en la sede de la CONMEBOL en Luque, Paraguay, y definió el camino de los ocho equipos argentinos que siguen en competencia.
Este viernes, en la sede de la CONMEBOL en Luque, Paraguay, se llevó a cabo el esperado sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana 2026, y los ocho equipos argentinos implicados ya saben quiénes serán sus rivales y sus respectivos cuadros rumbo.
Cuatro equipos continúan en la Copa Libertadores y otros cuatro siguen con vida en la Sudamericana, aunque tres de ellos deberán disputar previamente los playoffs para intentar meterse en los octavos de final.
Además de los cruces confirmados, el sorteo dejó abierta la posibilidad de duelos de alto impacto entre clubes históricos del continente e incluso la chance de un superclásico entre Boca Juniors y River Plate en semifinales de la Sudamericana.
El camino de Boca, River, Lanús y Tigre
En la Copa Sudamericana, Boca deberá afrontar primero una serie de playoffs frente a O'Higgins de Chile. Si logra avanzar, enfrentará a Recoleta de Paraguay en los octavos de final. En caso de seguir en carrera, su posible recorrido lo llevaría a cruzarse en cuartos con Bolívar, Gremio o Sao Paulo, dependiendo de cómo se desarrollen las demás llaves.
River Plate, por su parte, ya tiene asegurado su lugar entre los 16 mejores del torneo. El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo aguardará por el vencedor de la llave entre Independiente Santa Fe de Colombia y Caracas de Venezuela. Si supera esa instancia, podría encontrarse en cuartos de final con Independiente Medellín, Vasco da Gama u Olimpia.
Lanús quedó ubicado en una de las zonas más complejas del cuadro. El Granate deberá superar a Cienciano en los playoffs y, si consigue avanzar, tendrá como rival en octavos de final a Botafogo, uno de los candidatos brasileños al título.
Tigre tampoco tendrá un camino sencillo. Primero deberá eliminar a Nacional de Montevideo y luego enfrentará a City Torque de Uruguay en caso de avanzar a los octavos de final.
La Libertadores ya tiene definidos sus octavos
La Copa Libertadores también definió los cruces de los 16 mejores equipos del continente. Entre ellos aparecen cuatro representantes argentinos que buscarán avanzar hacia los cuartos de final y seguir soñando con la gloria continental.
Uno de los enfrentamientos más destacados será el de Estudiantes de La Plata frente a Universidad Católica de Chile. El conjunto trasandino llega fortalecido tras haber sido uno de los protagonistas de la fase de grupos y por haber dejado fuera de competencia a Boca Juniors.
Independiente Rivadavia volverá a verse las caras con Fluminense, rival al que ya enfrentó durante la fase de grupos. La Lepra mendocina logró terminar por encima del conjunto brasileño en aquella instancia y ahora intentará repetir la hazaña en una serie de eliminación directa.
Por su parte, Platense tendrá enfrente a Coquimbo Unido, una de las grandes sorpresas de esta edición de la Libertadores. El equipo chileno lideró su grupo y se convirtió en una de las revelaciones del certamen.
Rosario Central ante un gigante brasileño
Rosario Central protagonizará uno de los cruces más atractivos de los octavos de final cuando enfrente a Corinthians. El conjunto brasileño aparece como uno de los rivales más exigentes de esta instancia y será una verdadera prueba para el equipo rosarino.
El cuadro completo de los octavos de final de la Copa Libertadores quedó conformado de la siguiente manera:
- Estudiantes vs. Universidad Católica
- Mirassol vs. Liga de Quito
- Fluminense vs. Independiente Rivadavia
- Deportes Tolima vs. Independiente del Valle
- Cruzeiro vs. Flamengo
- Platense vs. Coquimbo Unido
- Palmeiras vs. Cerro Porteño
- Rosario Central vs. Corinthians