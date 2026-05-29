Localidad entrerriana implementará el Registro de Animales Domésticos: qué información solicitará

La Municipalidad de La Criolla, departamento Concordia, a través del Concejo Deliberante y el Área de Bromatología, informó este viernes que desde el próximo 1 de junio se pondrá en marcha la inscripción presencial al Registro de Animales Domésticos. La iniciativa se desarrolla en el marco de la Ordenanza N.º 0064/2026 sobre Tenencia Responsable y busca fortalecer las políticas vinculadas al cuidado y control de mascotas en la localidad.

De acuerdo a lo comunicado oficialmente, los vecinos que deseen registrar a sus animales deberán presentarse con la documentación correspondiente para completar el trámite. Entre los requisitos solicitados se encuentran el DNI del propietario o responsable del animal, el certificado de vacunación antirrábica vigente y los datos básicos de la mascota, como raza, edad aproximada, sexo y color.

Además, las autoridades indicaron que también será obligatorio informar el domicilio donde reside el animal, con el objetivo de contar con un registro actualizado y preciso de las mascotas que habitan en la comunidad.

Inscripción y requisitos obligatorios

Desde el municipio se detalló que, en el caso de “perros potencialmente peligrosos, también se solicitará la documentación sanitaria correspondiente establecida por la ordenanza”, según se indicó oficialmente. Esta medida apunta a reforzar los controles y garantizar la seguridad tanto de los animales como de los vecinos.

Asimismo, se informó que la inscripción presencial se realizará “en el Área de Bromatología, desde el 1° de junio, los días lunes, miércoles y viernes de 8 a 12”. De esta manera, los propietarios podrán acercarse en los días establecidos para efectuar el registro de manera directa, publicó Diario Río Uruguay.

La puesta en funcionamiento de este registro representa un paso importante para avanzar en políticas de tenencia responsable y control sanitario de animales domésticos en La Criolla.

Promoción del bienestar animal

Finalmente, las autoridades señalaron que la iniciativa busca promover “juntos el cuidado responsable y el bienestar animal”. El mensaje apunta a generar conciencia en la población sobre la importancia de cumplir con las obligaciones sanitarias y legales vinculadas a las mascotas.

Con esta nueva herramienta administrativa, el municipio aspira a contar con información más precisa sobre la población animal y fomentar acciones preventivas relacionadas con la salud pública. Además, el registro permitirá fortalecer campañas de vacunación y controles periódicos en distintos sectores de la localidad.