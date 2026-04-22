Casi 5.000 personas sufrieron mordeduras de perros en lo que va del año

Según datos del último informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), las lesiones por mordeduras de perros en Argentina registraron 4.962 casos leves y moderados hasta la semana epidemiológica 4 de 2026. El dato refleja una leve disminución del 0,5% en comparación con el mismo período de 2025, cuando se habían notificado 4.986 episodios en todo el país.

El reporte oficial indica que este tipo de eventos son de notificación obligatoria desde mayo de 2023, lo que permitió consolidar un sistema de vigilancia más robusto y una mayor capacidad de registro en los establecimientos de salud. En ese sentido, las autoridades sanitarias señalaron que el comportamiento epidemiológico se mantuvo estable y en línea con la tendencia observada durante el año pasado.

En cuanto a la distribución por grupos etarios, el informe precisó que las personas de entre 25 y 64 años concentraron la mayor cantidad de casos, con el 43% del total notificado en el período analizado.

Crecimiento del sistema de notificación

El análisis retrospectivo comprendido entre enero de 2023 y diciembre de 2025 mostró un total de 135.715 casos registrados en el país. De ese total, el 17% correspondió a 2023, el 39% a 2024 y el 44% a 2025, lo que evidenció un crecimiento sostenido en la cantidad de notificaciones.

Desde el BEN explicaron que este incremento no necesariamente respondió a un aumento real de los ataques, sino al fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica. En mayo de 2023, solo 14 jurisdicciones notificaban estos eventos, mientras que para abril de 2025 ya se habían incorporado 23 distritos al sistema.

En paralelo, también se observó un aumento en la cantidad de establecimientos de salud que reportaron casos. El promedio mensual de instituciones notificantes pasó de 505 en 2024 a 599 en 2025, mientras que el total anual creció un 7%, de 1.343 a 1.440 centros de salud.

Distribución regional y evolución

El informe detalló que la región Centro, dentro de la cual se encuentra la provincia de Entre Ríos, concentró el mayor volumen de casos durante 2025, con 29.668 notificaciones, lo que representó un incremento del 20% respecto al año anterior. En segundo lugar se ubicó el NOA, con 15.797 casos y un aumento similar del 20%.

En contraste, las regiones Sur y Cuyo registraron una leve disminución del 3% en la cantidad de casos, con 7.374 y 5.666 notificaciones respectivamente. Por su parte, el NEA presentó la menor cantidad de episodios, con 1.847 casos en 2025, aunque fue la región con mayor variación porcentual, con un aumento del 61% en comparación con 2024.

Finalmente, el BEN destacó que también se incrementó la carga de notificación por establecimiento, pasando de 38,7 casos por efector en 2024 a 41,9 en 2025.

Boletín Epidemiológico Nacional de la semana N° 14 by elonceweb