Entrerriana emocionó al jurado y se quebró al hablar de sus padres en competencia de canto: "Son todo para mí"

La entrerriana Aixa Acevedo volvió a ser protagonista en una nueva gala de Es mi sueño. La joven cantante de Santa Elena se presentó en la segunda etapa del certamen con una versión personal de “No te creas tan importante”, el popular tema de Damas Gratis, y logró conmover tanto al jurado como al público presente en el Teatro Ópera.

La participante entrerriana recibió elogios por su interpretación y por la impronta que le imprimió a la canción. Sin embargo, uno de los momentos más emotivos de la noche llegó después de su actuación, cuando no pudo contener las lágrimas al hablar de sus padres.

“Estoy muy contenta. Mis papás me acompañan desde que soy muy chiquita y son todo para mí. Me emociona mucho que puedan estar acá”, expresó visiblemente conmovida frente a las cámaras y al jurado.

El apoyo incondicional de su familia

Tras sus palabras, sus padres fueron invitados a subir al escenario para compartir el momento junto a su hija. La escena generó una fuerte emoción entre los presentes y dejó en evidencia el vínculo que mantienen con la joven artista.

Fue entonces cuando su padre relató el esfuerzo realizado para acompañarla en una instancia tan importante de su carrera. “Nosotros venimos de Entre Ríos, ella ama esto y la primera vez no la pude acompañar, pero esta vez hice lo imposible para poder venir y la seguimos a donde sea siempre”, contó.

La declaración provocó una nueva ovación del público y terminó de convertir el momento en uno de los más emotivos de la gala.

Los elogios del jurado

Además de la carga emocional de la presentación, Aixa recibió devoluciones positivas por parte de los integrantes del jurado. La actriz y cantante Natalie Pérez destacó la energía y la personalidad que mostró sobre el escenario.

El padre de Aixa Acevedo hizo lo imposible para verla y ella terminó quebrada en llanto

“Se notó tu fuerza, tu voz es muy linda y los arreglos que decidiste hacer. Fue increíble y se te notó alegre, te felicito”, señaló la artista luego de escuchar la interpretación.

Por su parte, el cantante venezolano Carlos Baute valoró la elección del tema y la manera en que fue abordado. “Trajiste una canción que se podría bailar y te vi muy concentrada. Me sorprendió y no me hizo falta el baile. Yo creo que tu sueño es cantar”, afirmó.

Consejos y reconocimiento

El músico Joaquín Levinton también elogió las condiciones vocales de la concursante, aunque aprovechó la devolución para realizar una observación técnica de cara a futuras presentaciones.

“Tenés una voz bárbara, cantaste un tema difícil y lindo, tenés una voz que parece de alguien más adulto, y te pido que no metas tantos arreglos vocales”, recomendó.

Finalmente, Abel Pintos cerró la ronda de comentarios con una reflexión sincera que resumió el impacto de la actuación. “Al principio pensé que no me gustaba nada, pero entendí que sos vos cantando con una energía muy particular”, expresó.

Con una presentación cargada de emoción, elogios y el acompañamiento de su familia, la santaelenense dio un nuevo paso en el certamen.