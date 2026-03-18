El entrerriano que emocionó a Abel Pintos: “No quiero alcanzar mucho la fama, simplemente cantar”

Lorenzo Fiorotto es oriundo de Gualeguaychú, tiene 13 años y es furor en las redes sociales por su voz y su gran talento. Se destacó en el programa televisivo “Es mi sueño”, cuando interpretó una canción de Abel Pintos frente al jurado. La emoción fue tal Pintos lo abrazó y terminaron cantando juntos.

“Fue realmente un éxito, porque hasta Abel Pintos se emocionó. Y la verdad es que yo no lo podía ni creer. Era algo increíble, la mejor experiencia que he vivido estar ahí junto a Abel y a los demás jurados”, contó Lorenzo a Elonce sobre su participación en el programa.

El joven cantante comenzó su vínculo con la música desde muy pequeño. “Desde más o menos los 4 años ya cantaba con mi papá, porque él también canta”, recordó. Su sueño, dice, es sencillo y genuino: “Simplemente cantar, porque me encanta hacerlo en cualquier lugar”.

La pasión por Abel Pintos

Lorenzo es un gran admirador de Abel Pintos y desde hace tiempo interpreta sus canciones. “Top tres: ‘100 años ya’, ‘Cómo te extraño’ y ‘Milagro en cruz’. ‘Milagro en cruz’ es una sama de Pinto que me encanta, la verdad”, enumeró. La emoción fue tan intensa que, además de cantar, se “recontraemocionó” cuando el artista lo felicitó.

Su talento no se limita a la voz. Gran parte de su aprendizaje ha sido autodidacta, aunque recibió instrucción inicial de músicos locales. Lorenzo también toca la batería y ha formado parte de grupos como Dúo Armónico y colaboraciones con artistas de renombre. “Él era el baterista en el dúo con su papá. El año pasado quedaron seleccionados para PreCosquín, pero él no pudo ir porque no cumplía la edad requerida para estar en el escenario”, comentó su mamá, Miriam.

Además, Lorenzo tuvo la oportunidad de grabar y cantar junto a Los Charros, un grupo de renombre del folklore entrerriano. “Estuvimos cantando y hicimos un tema que se llama Tres heridas, bueno, que ya existía, pero lo reversionamos acá”, contó. La experiencia fue muy positiva, y tras la grabación, el video se volvió viral en redes sociales, lo que permitió que Lorenzo comenzara a recibir el reconocimiento del público y de otros artistas, consolidando aún más su presencia en la música local.

Apoyo familiar y redes sociales

Su mamá destacó la importancia del acompañamiento familiar: “Realmente no podemos creer lo que está pasando y lo que está viviendo. Estamos todos muy contentos en la familia por lo que le tocó vivir, porque es increíble, un verdadero sueño lo que le está sucediendo”. Además, explicó que maneja las redes sociales de Lorenzo, donde se volvió viral tras subir videos de sus interpretaciones junto a artistas locales y conocidos grupos de folklore.

Lorenzo Fiorotto, el talento joven de Gualeguaychú

La música corre por las venas de la familia Fiorotto. No solo Lorenzo canta y toca la batería desde muy pequeño, sino que su papá, Facundo, también canta y toca la guitarra, mientras que Miriam, su mamá, canta y toca el piano. Incluso su hermano de 18 años toca la guitarra y comparte la pasión por la música, aunque de manera más reservada. Así, toda la familia está vinculada al arte sonoro, apoyándose mutuamente y transmitiendo a Lorenzo ese amor y dedicación que lo han convertido en un talento destacado desde tan joven.

Actualmente, Lorenzo continúa participando en Es mi sueño, avanzando en rondas y buscando quedar entre los finalistas que se presentarán en el Teatro Ópera. Mientras tanto, sigue desarrollando su pasión por la música y disfrutando cada experiencia en el escenario.

“Tampoco quiero alcanzar mucho la fama. Simplemente cantar, porque a mí me encanta cantar”, repitió Lorenzo, mostrando que su motivación principal es el amor por la música, más allá de la fama.