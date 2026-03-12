Adolescente entrerriano cantó frente a Abel Pintos y emocionó al artista

Lorenzo Fiorotto, un adolescente de 13 años, se presentó en el programa de música “Es mi sueño”, que se emite por la televisión nacional y cantó una canción de Abel Pintos que lo emocionó hasta las lágrimas.

Además de su conmovedora interpretación, el chico contó que quiere hacer cuando sea grande y enterneció a todo el jurado.

Oriundo de Gualeguaychú, Lorenzo se paró en el escenario y expresó que se sentía nervioso pero que estaba muy contento de estar ahí. Cuando dio a conocer la canción que iba a interpretar, miró al jurado y dijo: “Voy a cantar un tema que se llama Sin principio ni final”, una pieza del artista de Bahía Blanca.

Mientras cantaba el tema, la voz del adolescente combinada con la armonía y las altas notas, emocionaron a toda la gente del estudio. La familia del participante también lloró, y Abel gritó por lo conmovido que estaba, con lágrimas en los ojos.

Incluso el cantante subió al escenario para abrazarlo y felicitarlo por su presentación, una vez terminada la canción. El chico recibió una gran devolución y Joaquín Levinton hizo un chiste: “Yo, si fuera Abel, estaría preocupado por su trabajo”.

Sin embargo, la emoción no terminó ahí. El cantante y compositor le expresó unas tiernas palabras a Lorenzo y expresó: “Lo tenés todo. Me emociona mucho que hayas elegido esta canción y la cantaste muy amablemente, con toda la ternura que tenés”.

“No sé lo que yo hubiese dado por cantar así a tu edad”, agregó Abel, antes de pedirle cantar juntos. “Mi amor, sos divino. Te quiero felicitar porque hay que ser muy valiente”, le dijo Jimena Barón.

Como un broche de oro, Lorenzo expresó que su deseo no es ser famoso, y conmovió una vez más con una frase sobre que quiere ser de grande: “En realidad, a mí no me interesa ser famoso. Lo que me gustaría de grande es cantar a beneficio de chicos necesitados y ayudar a la gente”.