Entregarán semillas de temporada otoño-invierno en la Bioferia de Parque Gazzano

Entregarán semillas de temporada otoño-invierno en una nueva edición de la Bioferia de Parque Gazzano, el sábado 14 de 8.30 a 12.30 horas. La iniciativa es impulsada por la Municipalidad de Paraná para promover la producción de alimentos en huertas familiares y comunitarias.
La propuesta es impulsada a través de la Subsecretaría de Economía Social, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, con el objetivo de fomentar la producción urbana de alimentos y acompañar a vecinos y vecinas que desarrollan huertas en sus hogares o en espacios comunitarios. Las semillas fueron adquiridas con fondos municipales, como parte de una política pública que busca sostener y fortalecer el acceso a insumos para la producción de alimentos en la ciudad.
Se entregará un kit familiar de semillas por persona hasta agotar stock. Cada kit contiene variedades de estación aptas para la temporada otoño-invierno.
La entrega se realizará en el marco de la Bioferia, un espacio que reúne a productores y emprendedores de la economía social con propuestas de alimentos agroecológicos, productos naturales y elaboraciones locales, promoviendo el consumo responsable y el fortalecimiento de los circuitos cortos de comercialización.
A través de esta iniciativa, el Municipio busca incentivar la producción propia de alimentos, promover hábitos de alimentación saludable y fortalecer la economía social, contribuyendo a la seguridad y soberanía alimentaria de las familias paranaenses.