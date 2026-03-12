 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Interceptaron un transporte irregular de envases de fitosanitarios en el Túnel Subfluvial

Interceptaron un cargamento irregular de 147 envases vacíos de fitosanitarios durante un control policial desarrollado en el Puesto de Control del Túnel Subfluvial.

12 de Marzo de 2026
Envases de fitosanitarios
Envases de fitosanitarios Foto: Gobierno de Entre Ríos

Interceptaron un cargamento irregular de 147 envases vacíos de fitosanitarios durante un control policial desarrollado en el Puesto de Control del Túnel Subfluvial.

Interceptaron un cargamento irregular de 147 envases vacíos de fitosanitarios durante un control policial desarrollado en el Puesto de Control del Túnel Subfluvial.

 

El procedimiento se realizó cuando el personal policial de guardia identificó un vehículo marca Volkswagen que egresaba de la provincia transportando los recipientes sin la documentación ni los protocolos de seguridad exigidos por la Ley Nacional N° 27.279.

 

Desde la Secretaría de Ambiente se inició de inmediato un sumario administrativo para determinar las responsabilidades y sanciones correspondientes, destacando que el control en puntos estratégicos es fundamental para impedir la circulación de residuos peligrosos fuera de los canales autorizados. Tanto la firma transportista como los choferes afirmaron ser residentes de la vecina provincia de Santa Fe.

Envases de fitosanitarios (foto Gobierno de Entre R&iacute;os)
Envases de fitosanitarios (foto Gobierno de Entre Ríos)

Desde Ambiente sumaron que el tráfico de envases vacíos para el transporte de productos de limpieza es una actividad ilegal y extremadamente peligrosa. Estos recipientes pueden conservar restos químicos potencialmente tóxicos que ponen en grave riesgo la salud de las personas. Y se instó a la ciudadanía a no adquirir productos de procedencia dudosa y a denunciar cualquier acopio o transporte irregular.

 

Los envases decomisados quedaron bajo resguardo policial y serán trasladados en las próximas horas a un Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT) habilitado a cargo de la Asociación Campo Limpio. De esta forma, el Gobierno de Entre Ríos ratifica la continuidad de estas medidas de fiscalización en rutas y fronteras provinciales para erradicar los circuitos clandestinos y garantizar el cumplimiento efectivo de las normativas de seguridad ambiental.

Envases de fitosanitarios (foto Gobierno de Entre R&iacute;os)
Envases de fitosanitarios (foto Gobierno de Entre Ríos)

Temas:

Túnel Subfluvial fitosanitarios
