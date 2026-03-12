Choque múltiple en Santa Fe: "Pensé que explotaba", aseguró conductor que quedó atrapado

Un auto quedó debajo de un camión tras un choque múltiple a la altura del kilómetro 2 de la Ruta Provincial 1, en Santa Fe, y su conductor logró salir por sus propios medios con lesiones leves. El siniestro ocurrió durante la mañana del jueves y generó un fuerte impacto entre quienes presenciaron la escena.

El vehículo involucrado fue un Chevrolet Corsa conducido por un joven identificado como Jano quien, tras el accidente, fue asistido por personal del servicio de emergencias 107 debido a que presentaba un corte en la frente, algunas molestias en las piernas y raspones.

El automóvil quedó incrustado debajo del paragolpes de un camión, al punto de levantar las ruedas delanteras del vehículo de gran porte. A pesar de la gravedad de la escena, el joven logró salir del auto caminando. Minutos después del accidente, todavía conmocionado por lo ocurrido, resumió la situación con una frase: “La seguimos contando”.

Cómo ocurrió el choque

Según relató el conductor, los vehículos se encontraban detenidos en un semáforo cuando se produjo el impacto. “Estábamos frenados en el semáforo y de repente siento un impacto. Cuando me doy cuenta tenía una camioneta encima”, contó a Aire de Santa Fe.

Detrás de esa camioneta circulaba un camión que no logró frenar y terminó arrastrando a todos los vehículos.

Las imágenes del lugar mostraron la magnitud del choque (foto Aire de Santa Fe)

Un choque en cadena

El accidente involucró a dos camiones, dos camionetas y un automóvil. De acuerdo con los primeros testimonios, un camión arrocero con doble acoplado impactó contra una camioneta. Ese vehículo chocó al Chevrolet Corsa que estaba detenido.

Como consecuencia del impacto, el auto terminó golpeando al camión que se encontraba delante y quedó atrapado debajo de su paragolpes. “Solo me chocaron de atrás y quedé abajo. No sé por qué quedó de costado el auto”, relató el conductor.

“Pensé que el auto explotaba”

El impacto dejó el vehículo completamente deformado. El techo quedó hundido hasta la altura del pecho del conductor y el volante se desplazó hacia el asiento. “Pensé que el auto explotaba”, recordó el joven.

A pesar de la situación, logró abrir la puerta del acompañante y salir del vehículo. “Por suerte me permitió abrir la puerta y de ahí salí yo. No sé cómo hice para salir”, expresó.

A pesar de la violencia del choque y del estado en que quedó el vehículo, el resultado final sorprendió a quienes presenciaron el hecho. El conductor del automóvil logró sobrevivir con lesiones menores. “No lo podemos creer. El auto quedó destruido y nadie salió lastimado”, concluyó el joven tras el accidente.