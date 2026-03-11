Vehículo despistó en la rotonda de Sauce de Luna, volcó en la banquina y se incendió por completo

REDACCIÓN ELONCE
Una camioneta despistó en la rotonda que conecta la Ruta Nacional 127 y la Ruta Provincial 6 y terminó incendiándose por completo. Tres personas que viajaban en el vehículo lograron salir antes de que las llamas consumieran el rodado.
Un despiste ocurrió en la rotonda de Sauce de Luna y el auto involucrado se incendió por completo durante la tarde del miércoles en la intersección de la Ruta Nacional 127 y la Ruta Provincial 6, en el departamento Federal. El siniestro involucró a una camioneta Renault Duster gris que, tras perder el control, terminó en la banquina y fue consumida por un incendio.
El hecho se registró alrededor de las 17.30, cuando el vehículo circulaba por la Ruta Provincial 6 con tres ocupantes que viajaban desde Ushuaia con destino a la provincia de Corrientes. Según la información a la que accedió Elonce, al ingresar a la rotonda de la localidad de Sauce de Luna, el conductor habría tomado el carril contrario y al intentar corregir la maniobra perdió el control del rodado.
Esa maniobra derivó en un despiste en pleno cruce vial, lo que provocó que la camioneta terminara en la parte baja de la banquina. Minutos después del accidente, el vehículo comenzó a incendiarse hasta quedar completamente destruido por las llamas.
Los ocupantes lograron salir antes del incendio
A pesar de la gravedad del siniestro, los tres ocupantes del vehículo lograron salir del habitáculo por sus propios medios antes de que el fuego se propagara por completo en la camioneta.
El conductor, un hombre de 48 años oriundo de Goya, Corrientes, resultó ileso. También salió sin lesiones un acompañante de 37 años que actualmente reside en Río Grande, Tierra del Fuego.
En tanto, una mujer de 66 años, domiciliada en Colonia Carolina, en la provincia de Corrientes, sufrió lesiones leves. Según se informó, presentaba un corte en el rostro producto del accidente.
Intervención de ambulancias, policía y bomberos
Tras el despiste, una ambulancia acudió al lugar para asistir a los ocupantes y trasladarlos al hospital de Sauce de Luna, donde fueron examinados por el personal médico, indicaron fuentes policiales.
En el operativo también intervino personal policial de la Comisaría de Sauce de Luna y efectivos del Puesto de Policía Caminera, quienes realizaron tareas preventivas en la zona para garantizar la seguridad del tránsito.
Además, los Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar para controlar el foco ígneo que consumió completamente el vehículo. Pese al incidente, las autoridades confirmaron que en ningún momento fue necesario interrumpir la circulación en la Ruta Nacional 127 ni en la Ruta Provincial 6.