Comenzaron las clases de folklore en La Vieja Usina a cargo de Juan Carlos Colombo

Dieron inicio las clases de folklore en La Vieja Usina, dirigidas por Juan Carlos “Tati” Colombo dentro de los talleres de cultura de UADER, con ensayos de malambo y ballet estable.
“Este miércoles ensayamos malambo femenino y ahora estamos ensayando con el ballet estable. Somos ocho parejas y estamos ensayando cosas cuando tengamos que presentarlo durante el año”, afirmó Colombo en diálogo con Elonce, destacando la dinámica de trabajo del grupo.
Las clases forman parte de un programa que busca fomentar la cultura y la tradición argentina a través de la enseñanza de danzas folklóricas. El espacio también sirve como lugar de encuentro y formación para quienes desean perfeccionarse en distintas disciplinas del folklore.
Horarios y organización de los talleres
Las clases están organizadas semanalmente: los lunes a las 20:30 horas se dictan las clases de tango y los martes, al mismo horario, se imparten las de folklore. La estructura permite que los alumnos puedan participar de diferentes talleres y desarrollar sus habilidades en distintas áreas de la danza.
“Hay chicos que hace dos años están trabajando conmigo”, explicó Colombo sobre el grupo al que enseña, resaltando la continuidad y el compromiso de los participantes. La experiencia acumulada de los alumnos facilita el avance en la ejecución de coreografías más complejas y en la preparación para presentaciones públicas.
El taller no solo apunta a la enseñanza de técnicas de danza, sino también a la transmisión de la identidad cultural y la historia de cada danza folklórica, reforzando el sentido de comunidad y pertenencia entre los participantes.
Proyección anual y presentaciones
Durante el año, los alumnos tendrán la oportunidad de mostrar lo aprendido en diversas presentaciones organizadas por La Vieja Usina y UADER. Estas actividades permiten que los participantes apliquen las técnicas ensayadas en escenarios reales y fortalezcan su formación artística.
Colombo destacó la importancia de mantener viva la tradición folklórica mediante la enseñanza constante y el trabajo en grupo, asegurando que los talleres sean espacios de aprendizaje, disfrute y desarrollo cultural.
De esta manera, las clases de folklore en La Vieja Usina consolidan un espacio de formación artística y cultural, donde alumnos de distintos niveles pueden profundizar en el estudio de la danza argentina.