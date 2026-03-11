Vecinales de zona céntrica de Paraná piden mayor seguridad

REDACCIÓN ELONCE
Vecinales de zona céntrica piden mayor seguridad fue el principal reclamo que surgió de una reunión realizada en el Círculo Obrero, frente a la Placita del Bombero, donde participaron representantes de distintas comisiones barriales junto a autoridades policiales y municipales. El encuentro reunió a referentes de las vecinales La Santiagueña, Leandro N. Alem y María Auxiliadora, quienes expusieron preocupaciones compartidas sobre hechos de inseguridad, tránsito y mantenimiento urbano.
Durante el encuentro, los vecinos describieron una situación que consideran cada vez más preocupante. Andrés Fernández, integrante de la comisión vecinal La Santiagueña, expresó con claridad el contexto que atraviesan: “En principio, estamos viviendo tiempos muy difíciles donde la calle se nota que hay una creciente inseguridad y eso lo vemos plasmado en cada una de nuestras vecinales de diversa manera”.
Fernández también señaló situaciones puntuales que se registran en su barrio, especialmente en sectores cercanos al arroyo. “En el caso de La Santiagueña, nosotros tenemos un espacio donde a la vera del arroyo han empezado a ver asentamientos, movimientos y circulaciones que nos llaman la atención, zonas marcadas con palos, con ropa”, explicó.
Preocupación por asentamientos y hechos delictivos
El representante vecinal indicó además que estos movimientos generan temor entre los residentes, sobre todo durante la noche, cuando muchos regresan a sus casas después de trabajar. “Entonces uno empieza a tener un poco de miedo y esa circulación es constante”, afirmó.
En ese sentido, agregó: “Estamos muy preocupados porque esto ya es a cualquier hora. No podemos llegar con tranquilidad y sobre todo a la noche los que trabajamos hasta altas horas de la noche llegamos muy tarde a nuestra casa”.
“Ahora está la Municipalidad, está la policía acá presente y hemos planteado toda esta temática. Nosotros hemos hecho expediente, las demás comunidades también. De alguna manera es tratar la temática con mucha seriedad y obtener una respuesta en concreto para poder evitar futuros peligros o futuros males mayores, porque ya ha habido muchos robos”, agregó.
Tránsito, iluminación y espacio público
Por su parte, la representante de la vecinal Leandro N. Alem, explicó que en su zona también existen otros problemas que afectan la vida cotidiana. “El problema central que nosotros tenemos, si bien es cierto que la inseguridad es notoria en la zona, es el tránsito excesivo, la falta de señalización, los lugares de estacionamiento que no existen”, sostuvo.
Otro aspecto mencionado fue el mantenimiento del arbolado urbano. Según explicó, la falta de poda genera zonas oscuras que contribuyen a la sensación de inseguridad. “Y otro tema son la falta de podas de los árboles, porque los árboles demasiado frondosos hacen que las calles queden excesivamente oscuras. Entonces, las luminarias no son adecuadas”, afirmó.
Trabajo conjunto con policía y municipio
Desde la vecinal María Auxiliadora, Julia Costa explicó que la problemática de seguridad es compartida por todos los barrios participantes y que por ese motivo se realizan reuniones conjuntas. “Los vecinos que me antecedieron hablaron en general de lo que nos aqueja a las tres vecinales. Es por eso que hacemos estas reuniones en conjunto y siempre tratamos de reunir el tema de seguridad, que es que es el que preocupa al vecino básicamente de seguridad personal”, expresó.
Costa destacó además la importancia de la coordinación entre distintas áreas del Estado. “Quería decir algo importante que también está la municipalidad, control urbano y tránsito, que son los tres los tres ejes que tenemos”, explicó.
Según señaló, entre los temas a resolver se encuentran el control del espacio público, las velocidades de circulación y los ruidos molestos. “Necesitamos que la municipalidad se ocupe, que haya una coordinación entre la policía y la municipalidad en el control de las velocidades, en el control del uso del espacio público, ruidos molestos, que son los temas que trata control urbano”, remarcó.
Compromiso institucional y participación vecinal
Por su parte, el subjefe de la Policía Departamental Paraná, Juan Pablo Claucich, valoró el diálogo con los vecinos y destacó que las reuniones permiten ajustar las estrategias de prevención. “Como bien le adelantaban los representantes de las vecinales, hay distintos ejes a tratar. En la reunión se tocaron varios temas que hacen a la seguridad, algunos de competencia de la policía y otros de la competencia municipal”, explicó.
El funcionario subrayó que estos encuentros contribuyen a fortalecer el vínculo con la comunidad. “Siempre estas reuniones son fructíferas, productivas para tomar contacto con el vecino de primera mano y rediseñar las estrategias de seguridad”, sostuvo.