Deportes Torneo Apertura

San Lorenzo reaccionó y le empató el partido a Boca: está 1 a 1 en La Bombonera

Desde las 19:45 horas, Boca enfrenta a San Lorenzo en un duelo clave por la clasificación a octavos de final del Torneo Apertura 2026. Seguí las incidencias del partido.

11 de Marzo de 2026
Boca y San Lorenzo no se sacan diferencias.
Boca y San Lorenzo no se sacan diferencias. Foto: La Nación.

REDACCIÓN ELONCE

Desde las 19:45 horas, Boca enfrenta a San Lorenzo en un duelo clave por la clasificación a octavos de final del Torneo Apertura 2026. Seguí las incidencias del partido.

A partir de las 19:45 horas, Boca y San Lorenzo se enfrentan en La Bombonera en el marco de un nuevo clásico del fútbol argentino. Ambos están en zona de clasificación en la Zona A del Torneo Apertura y buscan seguir escalando posiciones en la tabla.

 

Seguí las incidencias del partido

 

20’ST: ¡GOL DE SAN LORENZO!

Mathias De Ritis le ganó la espalda a Weigandt y lanzó un centro pasado que sacó provecho Gregorio Rodríguez, que en la primera que toca convierte.

 

18’ST: doble cambio en San Lorenzo

Ladstatter y Gulli son reemplazados por Luciano Vietto y Gregorio Rodríguez.

 

10' ST: ¡GOL DE BOCA! ASCACÍBAR ANOTA SU SEGUNDO GOL EN BOCA

Una gran jugada colectiva de izquierda hacia el centro permitió que Boca se ponga adelanta con un tiro certero del exjugador de Estudiantes de La Plata.

 

 

4’ST: San Lorenzo se perdió el gol

Tras un error de Ayrton Costa, Facundo Gulli picó en soledad y demoró en el remate ante el achique de Marchesín. Del otro lado apareció Cuello para marcar, pero justo rechazó Weigandt.

 

¡Comenzó el segundo tiempo!

 

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

 

46 minutos: ahora el travesaño le negó el gol a Sn Lorenzo

El cabezazo tenía destino de gol, pero la pelota impactó en el poste y se salvó Boca Juniors.

 

40 minutos: el travesaño le negó el gol a Bareiro

Boca Juniors ya merece el primero. Tras una gambeta de Aranda en el área, asistió al paraguayo, que le pegó de primera y terminó con la pelota en el horizontal.

 

35 minutos: Merentiel tuvo el primero de Boca

Enorme pase de Paredes para el uruguayo, quien picó entre líneas, dejó atrás a Romaña y le pegó muy mal, desviado.

 

32 minutos: Aranda casi convierte de cabeza

Luego de una gran jugada colectiva que fue de derecha a izquierda, terminó con un centro para el juvenil que en velocidad conectó de cabeza. La pelota se fue apenas desviada.

 

Foto: La Naci&oacute;n.
Foto: La Nación.

 

26 minutos: cambio en San Lorenzo

Ingresa Cristian Nahuel Barrios en reemplazo de Ezequiel Cerutti, lesionado.

 

22 minutos: Ezequiel Cerutti cayó mal y pide asistencia

El delantero de San Lorenzo sufrió una lesión extraña tras pisar mal y automáticamente el árbitro detuvo el juego para que lo asistan. Con mucho dolor, se sostuvo la rodilla derecha.

 

12 minutos: Alexis Cuello es amonestado

El delantero de San Lorenzo recibe la tarjeta amarilla luego de cometer una fuerte infracción sobre Leandro Paredes.

 

11 minutos: Boca Juniors avisó con Merentiel

Tras un gran pase en profundidad de Paredes, el uruguayo corrió hasta el fondo y envió un centro, que justo fue despejado por Gastón Hernández al córner.

 

7 minutos: Bareiro tuvo la primera chance para Boca

El paraguayo le pegó débil, pero llevó peligro al arco custodiado por Orlando Gill. Merentiel le bajó de manera impecable la pelota tras un pase aéreo de Ascacíbar.

 

5 minutos: el partido comenzó muy disputado

Con varios encontronazos en distintos sectores de la cancha, el clásico entre Boca Juniors y San Lorenzo se pelea más de lo que se juega.

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

 

Formaciones confirmadas

 

Los once elegidos por Claudio Úbeda son: Marchesín; Weigandt, Di Lollo, Costa, Blanco; Ascacíbar, Paredes, Delgado; Aranda, Bareiro y Merentiel.

 

En tanto, Damián Ayude optó por el siguiente equipo: Gill; Herrera, Romaña, Gastón Hernández, De Ritis, Perruzzi, Tripicchio, Gulli; Cerutti, Ladstatter y Cuello.

