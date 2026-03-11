Concepción del Uruguay será sede de la 4ª fecha del Turismo Carretera

El Autódromo Oscar Cabalén de Córdoba había sido originalmente anunciado como la 4ª fecha del Turismo Carretera 2026, pero luego se trasladó al 30 y 31 de mayo. Esto dejó un casillero vacante en el calendario, que ahora será ocupado por Concepción del Uruguay. La confirmación oficial del evento se realizará este miércoles en el stand de Río Uruguay Seguro durante Expoagro, donde se anunciarán todos los detalles de la competencia entrerriana.

La fecha del 18 y 19 de abril marcará la cuarta presentación de la temporada 2026 de la categoría, que compartirá escenario con el TC Pista. La decisión de ubicar la carrera en Concepción del Uruguay reordena el calendario de la máxima categoría del automovilismo argentino, que ya tiene definidas las siete primeras fechas de la temporada.

La última vez que el Turismo Carretera visitó el autódromo entrerriano fue el 13 de julio de 2025, en la 8ª fecha de aquel torneo. En esa oportunidad, el vencedor fue Agustín Canapino con Chevrolet Camaro, seguido por Germán Todino y Julián Santero, ambos con Ford Mustang.

Werner dirá presente en dicha cita. Foto: Mariano Werner.

Continuidad del calendario 2026

Antes de la presentación en Concepción del Uruguay, la tercera fecha de la temporada se disputará en Centenario, los días 28 y 29 de marzo, junto con el Turismo Carretera 2000. Luego, tras la competencia entrerriana, la quinta fecha tendrá lugar en Termas de Río Hondo, también compartiendo escenario con la categoría secundaria.

El Autódromo Oscar Cabalén, que regresó al calendario en 2025, se mantiene como sede de la sexta fecha, mientras que Rafaela confirmó su vuelta al torneo para el fin de semana del 20 y 21 de junio, luego de su ausencia el año pasado.

Con la confirmación de Concepción del Uruguay como cuarta fecha, los fanáticos del automovilismo tendrán la certeza de un calendario sólido y competitivo, con circuitos históricos y pilotos destacados que prometen un espectáculo de primer nivel durante toda la temporada 2026.