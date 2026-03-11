Renovaron descuentos del 30% para nafta y gasoil: qué ofrece cada banco y billetera en marzo

En medio de los aumentos del petróleo producto del conflicto en Medio Oriente, los descuentos en combustibles se convirtieron en una herramienta clave para miles de conductores en Argentina. Llenar el tanque dejó de ser un simple trámite para transformarse en una decisión estratégica que depende del día de la semana, el banco con el que se paga y la estación de servicio elegida. Frente a este escenario, petroleras, bancos y billeteras virtuales renovaron promociones durante marzo para aliviar el impacto en el bolsillo.

Las promociones abarcan reintegros, descuentos directos y beneficios especiales para determinados segmentos de clientes, que en algunos casos permiten alcanzar ahorros mensuales significativos. Las principales compañías del mercado —YPF, Shell y Axion Energy— impulsan además sus propias aplicaciones para fidelizar usuarios y ofrecer ventajas adicionales, según publicó Infobae.

El resultado es un esquema cada vez más complejo pero también más favorable para quienes planifican cuándo y cómo cargar combustible, combinando promociones bancarias con beneficios de las estaciones.

Estrategias de YPF: app, horarios y bancos

La petrolera estatal apuesta a profundizar el uso de su aplicación y del programa Serviclub, con beneficios que se pueden combinar con promociones bancarias. Entre las iniciativas más destacadas aparece el incentivo a la carga nocturna, que otorga un 6% de descuento todos los días para cargas realizadas entre las 0 y las 6 de la mañana, sin tope de reintegro.

A ese beneficio se suma un 3% adicional para quienes utilicen el sistema de autodespacho, lo que permite acumular ahorros si se carga combustible durante la madrugada.

En paralelo, la compañía mantiene acuerdos con distintas entidades financieras. Por ejemplo, los miércoles los clientes de Banco Macro pueden acceder a un 20% de descuento —que llega al 30% en el segmento Selecta— mientras que los viernes el Banco Nación ofrece un 20% de reintegro pagando con MODO BNA+. También hay promociones con Banco Galicia, Banco Comafi, Banco Ciudad, ICBC, Santander y Banco Hipotecario, con topes mensuales que en algunos casos alcanzan los $25.000.

Shell y Axion: beneficios semanales y banca digital

En el caso de Shell, la estrategia se centra en su plataforma Shell Box y en acuerdos con bancos y fintechs. Uno de los beneficios destacados es el descuento del 10% en combustibles V-Power todos los miércoles, con un tope de $4.000 por semana.

La petrolera también mantiene promociones con distintas entidades. Los clientes del Banco Nación pueden acceder los viernes a un descuento del 25% pagando con tarjetas de crédito del banco a través de MODO, mientras que Banco Galicia ofrece rebajas de hasta 15% los lunes.

Axion Energy, por su parte, reforzó su aplicación ON y apuesta con fuerza a la banca digital. Entre las promociones más fuertes del mes aparece la de Brubank, que ofrece un 30% de ahorro todos los días para clientes del Plan Ultra, con un tope mensual de $30.000.

Además, la red mantiene acuerdos con entidades como Banco Nación, Galicia, Banco Patagonia, Banco Ciudad, Banco Credicoop y Banco Comafi, que otorgan descuentos que oscilan entre el 10% y el 20% dependiendo del día y del perfil del cliente.

Billeteras virtuales y promociones “multimarca”

Más allá de las promociones específicas de cada petrolera, también existen beneficios que pueden aprovecharse en cualquier estación de servicio. Estas opciones, impulsadas por billeteras virtuales y bancos, permiten elegir dónde cargar combustible sin perder el descuento.

Entre las alternativas disponibles figura Mercado Pago, que ofrece los lunes un 30% de ahorro pagando con tarjeta de crédito física, con un tope mensual de $6.000.

También aparecen promociones puntuales como las del Banco Columbia, que fijó el 20 y 24 de marzo como jornadas con 20% de reintegro en todas las marcas de combustible, con un tope de $8.000 por fecha.