Mercado Libre anunció la creación de 1.900 puestos de trabajo

En el marco de una importante inversión para ampliar la red logística y nuevos centros de almacenamiento, Mercado Libre creará 1900 puestos de trabajo.

11 de Marzo de 2026
Mercado Libre y una nueva inversión que generará puestos de trabajo
En el marco de una importante inversión para ampliar la red logística y nuevos centros de almacenamiento, Mercado Libre creará 1900 puestos de trabajo.

Mercado Libre anunció este miércoles una inversión de 3.400 millones de dólares en Argentina para 2026, que llevará a la creación de 1.900 puestos de trabajo.

 

Los fondos estarán destinados a ampliar la red logística, el desarrollo de nuevos centros de almacenamiento y la mejora tecnológica de la plataforma.

 

"Tenemos la convicción de seguir apostando por Argentina. Vamos a ampliar nuestra infraestructura logística para llegar más rápido y mejor a cada punto del país y, al mismo tiempo, profundizar la digitalización financiera para promover mayor inclusión y acompañar el crecimiento de millones de personas y pymes", señaló Juan Martín de la Serna, titular de la empresa.

Según señalaron, la inversión incluye tanto bienes de capital como gastos operativos y tiene como objetivo expandir su operación logística en el país, fortalecer su plataforma de comercio electrónico y profundizar el desarrollo de su ecosistema fintech. Incluye tanto a bienes de capital como gastos operativos.

 

En 2025, la compañía realizó exportaciones de servicios por u$S878 millones, fortaleciendo el sector de la Economía del Conocimiento, y aportó US$ 1.999 millones en impuestos. A nivel local, más de 2,7 millones de pymes y emprendedores comercializan por la plataforma.

 

Temas:

mercado libre inversión puestos de trabajo
