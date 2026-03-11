Mercado Libre anunció la creación de 1.900 puestos de trabajo

Mercado Libre anunció este miércoles una inversión de 3.400 millones de dólares en Argentina para 2026, que llevará a la creación de 1.900 puestos de trabajo.

Los fondos estarán destinados a ampliar la red logística, el desarrollo de nuevos centros de almacenamiento y la mejora tecnológica de la plataforma.

"Tenemos la convicción de seguir apostando por Argentina. Vamos a ampliar nuestra infraestructura logística para llegar más rápido y mejor a cada punto del país y, al mismo tiempo, profundizar la digitalización financiera para promover mayor inclusión y acompañar el crecimiento de millones de personas y pymes", señaló Juan Martín de la Serna, titular de la empresa.

Según señalaron, la inversión incluye tanto bienes de capital como gastos operativos y tiene como objetivo expandir su operación logística en el país, fortalecer su plataforma de comercio electrónico y profundizar el desarrollo de su ecosistema fintech. Incluye tanto a bienes de capital como gastos operativos.

En 2025, la compañía realizó exportaciones de servicios por u$S878 millones, fortaleciendo el sector de la Economía del Conocimiento, y aportó US$ 1.999 millones en impuestos. A nivel local, más de 2,7 millones de pymes y emprendedores comercializan por la plataforma.