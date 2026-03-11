 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Paraná reunió a casi 150 referentes en el primer encuentro provincial de enfermería de 2026

La capital entrerriana reunió a referentes de hospitales y centros de salud de toda la provincia en una jornada de trabajo impulsada por el Ministerio de Salud. Durante el encuentro se presentó el plan de gestión anual y el cronograma de capacitaciones.

11 de Marzo de 2026
Reunión de gestores de enfermería.
Reunión de gestores de enfermería.

Paraná fue sede del primer encuentro de gestores de enfermería de 2026, una jornada impulsada por la Dirección General de Enfermería del Ministerio de Salud de Entre Ríos que reunió a referentes de hospitales y centros de salud de distintos puntos de la provincia.

 

La actividad se desarrolló este miércoles en la Sala Mayo y contó con la participación de casi 150 gestores vinculados al área de enfermería. El encuentro estuvo encabezado por el director general de Enfermería, Martín Nani, y la directora del Primer Nivel de Atención, Gladys Arosio.

 

 

Durante la jornada se presentó el plan de trabajo previsto para este año y se abordaron distintas líneas de gestión vinculadas al funcionamiento del sistema sanitario provincial.

 

Espacio de capacitación y diálogo

 

El director general de Enfermería destacó la importancia de este tipo de instancias presenciales para fortalecer el trabajo conjunto dentro del sistema de salud.

 

“Consideramos que estas reuniones son muy importantes porque, además de la comunicación remota a través de los canales oficiales, no hay nada más efectivo que el cara a cara”, señaló Nani.

 

Reuni&oacute;n de gestores de enfermer&iacute;a.
Reunión de gestores de enfermería.

 

Además, explicó que el encuentro permite que los referentes de enfermería compartan experiencias y conozcan la realidad de hospitales y centros de salud de diferentes localidades de Entre Ríos.

 

Agenda de trabajo para este año

 

Durante la reunión también se presentaron las principales líneas de acción para 2026. Según indicó Nani, se trabajó sobre el calendario de actividades y la agenda de capacitaciones que se desarrollarán durante el año.

 

 

Finalmente, se informó que los próximos encuentros de gestión de enfermería se realizarán de manera itinerante en distintas ciudades de la provincia, con el objetivo de facilitar la participación de profesionales de diferentes regiones.

Temas:

salud Enfermeria Paraná
