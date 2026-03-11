Comenzó el ciclo lectivo de la Escuela Municipal de Danza: hay cupos disponibles   

La Escuela Municipal de Danza dio inicio al ciclo lectivo 2026 y hay cupos disponibles para las clases del turno mañana.
Este martes comenzaron las clases en la Escuela Municipal de Danza, destinada para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, en danza contemporánea, clásica, folclórica, teatro y la Formación Artística Básica. Se dictan de lunes a viernes en el horario de 8 a 19 horas.
La escuela ofrece talleres para niños y niñas (a partir de los 5 años cumplidos antes del 30 de junio de 2026), jóvenes y adultos (a partir de los 16 años). Las clases se imparten de lunes a viernes, con turnos de mañana y tarde.
Los interesados en inscribirse deben llenar una planilla junto con una certificación de salud y fotocopia del DNI, en la Escuela Municipal de Danza (25 de Junio 54) o a través de un formulario de Google que se encuentra en el Instagram de la Subsecretaría de Cultura (@paranaculturaok) o en la página de la Municipalidad de Paraná (www.paraná.gob.ar/convocatorias).
“Son talleres de danza contemporánea, de danza clásica, de danza folclórica y el taller de teatro. Y también la Escuela cuenta con una formación artística básica que tiene 3 años de recorrido, donde tiene materias específicas y materias complementarias en cuanto a la danza”, expresó María Eugenia Brown, a cargo de la Coordinación General de la Escuela Municipal de Danzas.
Por la mañana, las clases se dictan de 8.40 a 13 horas; y por la tarde, desde las 14.30. Ambos turnos cuentan con talleres para todas las edades. En este momento, los talleres para infancias del turno mañana son los que cuentan con más cupos disponibles.
La directora de Formación Cultural de la Subsecretaría de Cultura, Rocío Panozzo, se refirió al propósito para este nuevo año y en ese sentido planteó “sostener la matrícula hasta finalizar el curso, lograr también la continuidad de los estudiantes que arrancan desde chiquitos y van pasando por los espacios más avanzados”.
Inscripciones Escuela Municipal de Circo Larrisa
También se encuentran abiertas las inscripciones para la Escuela Municipal de Circo, con espacios disponibles para jóvenes y adultos. Las clases infantiles son para personas desde los 5 años (cumplidos antes del 30 de junio de 2026). Para inscribirse, se puede visitar la página web de la Municipalidad de Paraná ( www.paraná.gob.ar/convocatorias ) o acercarse a la Escuela de Circo (ubicada en el Centro Cultural Gloria Montoya, Melvin Jones 861), de lunes a jueves de 16:30 a 18 horas.