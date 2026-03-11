Video: una cámara registró el choque en Ruta 14 tras el cruce de carril de un camión

Un choque registrado en la Ruta 14, a la altura del kilómetro 53, cerca de la ciudad de Gualeguaychú, generó importantes complicaciones en el tránsito durante la mañana de este miércoles. El siniestro fue captado por una cámara de seguridad que registró el momento en que un camión se cruzó de carril y desencadenó una secuencia de colisiones.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:45 y dejó como saldo a un conductor hospitalizado, aunque en principio las lesiones fueron consideradas leves. El episodio involucró a dos camiones y dos vehículos particulares, lo que obligó a desplegar un operativo para asistir a los conductores y reorganizar la circulación en la autovía.

Las imágenes del registro fílmico permitieron observar cómo se produjo el impacto inicial en la Ruta 14, situación que derivó en el vuelco de uno de los camiones y en posteriores colisiones con otros vehículos que circulaban por la zona.

La secuencia del choque múltiple

De acuerdo con los primeros datos recabados por las autoridades, un camión Iveco Hi-Way conducido por un hombre de 40 años oriundo de Venado Tuerto transitaba por la Ruta 14 en sentido sur–norte cuando perdió el control del rodado.

En ese momento el vehículo de carga se cruzó hacia el carril contrario e impactó contra la parte trasera izquierda de un automóvil Renault Laguna que circulaba por la autovía. Ese primer impacto generó la secuencia de colisiones que involucró a otros rodados.

Tras el choque inicial, el camión volcó sobre la calzada. Mientras permanecía en esa posición, una camioneta Toyota SW4 colisionó contra el semirremolque del transporte de carga.

El vehículo era conducido por un hombre de 33 años domiciliado en la localidad misionera de San Vicente, quien viajaba acompañado por un hombre de 35 años de nacionalidad brasileña.

La versión del camionero

Según pudo averiguar Elonce, el conductor del camión habría manifestado que el siniestro se originó cuando realizó una maniobra para esquivar un pozo sobre la Ruta 14.

De acuerdo con esa versión, al intentar evitar el bache perdió el control del rodado, lo que provocó que el camión invadiera el carril contrario e impactara contra el automóvil, desencadenando el choque múltiple.

Choque Ruta 14.

Esa explicación forma parte de las actuaciones iniciales y será analizada en el marco de la investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente.

Otros vehículos involucrados

Durante el mismo episodio, un camión Mercedes-Benz Actros que se encontraba estacionado en la zona también resultó afectado y sufrió roces como consecuencia del siniestro ocurrido en la Ruta 14.

El conductor del camión Iveco fue trasladado a un hospital de la zona para recibir atención médica. Según los primeros informes presentaba dolor en una de sus piernas, aunque las lesiones fueron consideradas de carácter leve.

Las demás personas involucradas en el choque no habrían sufrido heridas de gravedad.