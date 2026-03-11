Comenzó la vacunación antigripal en Entre Ríos: cuáles son los grupos prioritarios

La campaña de vacunación antigripal 2026 comenzó este miércoles en Entre Ríos, en sintonía con el inicio de la estrategia sanitaria a nivel nacional. La decisión de adelantar la campaña tres semanas respecto al año pasado respondió al adelantamiento de la circulación de virus respiratorios y a la aparición de una nueva variante de influenza A (H3N2), que presenta mayor capacidad de transmisión.

En ese marco, el director de Epidemiología de la provincia, Diego Garcilazo, explicó a Elonce que el operativo sanitario se puso en marcha de manera simultánea en todo el territorio entrerriano. “Oficialmente ya en toda la provincia, y también en todo el país, comenzó esta vacunación que es muy importante”, señaló el funcionario.

El especialista indicó que la estrategia se desarrollará de manera gradual, priorizando a los sectores más vulnerables . “Este año tiene la particularidad de que la vacunación se adelantó por lo que ocurrió en el hemisferio norte durante la última temporada. Por eso comenzamos ahora en toda la provincia y, como todos los años, la aplicación será escalonada, es decir que no se aplican todas las dosis de entrada sino que se priorizan los grupos considerados de mayor riesgo”, detalló.

Comenzó la campaña de vacunación antigripal en Entre Ríos -

Quiénes integran los grupos prioritarios

Garcilazo precisó que la primera etapa está destinada a personas mayores institucionalizadas, embarazadas, puérperas, niños pequeños y trabajadores del sistema sanitario. “Primero se van a vacunar aquellas personas mayores que estén institucionalizadas, ya sea en geriátricos o en hospitales de larga estadía. También las embarazadas y puérperas, los chicos de seis meses a 24 meses y el personal de salud, que consideramos el primer grupo de prioridad”, explicó.

Según indicó, el Ministerio de Salud provincial ya recibió un primer envío de vacunas para iniciar el operativo sanitario. “Nosotros recibimos alrededor del 30% de las dosis planificadas y, a medida que avance la campaña, se irán incorporando más vacunas. Este año tenemos previsto aplicar entre 200.000 y 300.000 dosis”, afirmó.

Posteriormente, la vacunación continuará con los adultos mayores y con personas que presentan enfermedades preexistentes. “Luego sigue el grupo ambulatorio, es decir las personas mayores de 65 años que concurren a los servicios de salud, y el grupo más grande, que es el de personas de entre dos y 65 años que tienen enfermedades crónicas o condiciones que las convierten en grupo de riesgo, como patologías cardíacas, pulmonares o deficiencias inmunológicas”, detalló.

Una vacuna actualizada frente a nuevas variantes

El director de Epidemiología explicó que las vacunas que se aplicarán durante la campaña están actualizadas para cubrir las variantes que circulan actualmente del virus de la gripe. “En general estas vacunas cubren tres tipos de virus. El que más nos interesa en este momento es el H3N2, que fue el que sufrió modificaciones durante la temporada anterior. Por eso la vacuna se adaptó a esa nueva variante que está circulando”, indicó.

En ese sentido, Garcilazo remarcó que la planificación de la campaña se realiza con anticipación. “Nosotros planificamos esto con un año de antelación. Las cantidades de dosis ya estaban previstas y la demanda después depende mucho de la adhesión de la población, especialmente en el grupo de personas entre dos y 65 años con factores de riesgo”, sostuvo.

El funcionario aseguró que las vacunas están garantizadas para los grupos priorizados y recordó que se trata de una inmunización gratuita. “Las dosis están aseguradas para los grupos de riesgo y la vacunación es gratuita. Lo que vaya ocurriendo durante la campaña dependerá de cómo avance la demanda y del nivel de adhesión de la población”, señaló.

La importancia de vacunarse cada año

Garcilazo advirtió que la gripe puede generar complicaciones graves, sobre todo durante los meses de invierno. “La gripe es una de las principales causas de internación y muerte en invierno, especialmente por neumonías. Es un cuadro viral que en las personas de riesgo puede complicarse con infecciones bacterianas, requerir internación o incluso terminar en terapia intensiva”, explicó.

En ese contexto, subrayó la importancia de la vacunación anual. “Es fundamental vacunarse todos los años. La vacuna se actualiza anualmente porque el virus cambia; por eso, haberse vacunado hace dos o tres años no brinda protección suficiente. El objetivo principal de esta campaña es evitar internaciones y cuadros graves”, remarcó.

Por su parte, la secretaria de Salud de Paraná, Claudia Enrique, confirmó que el operativo también se implementa en la red municipal de salud. “Desde la Secretaría de Salud Municipal comenzamos con la vacunación de adultos mayores institucionalizados y personal de salud. Los seis centros de salud municipales ya están aplicando las dosis y entendemos que todos los efectores públicos, tanto provinciales como municipales, estarán participando de la campaña ”, indicó.

Vacunación en toda la provincia

En tanto, la directora de Atención Primaria de la Salud de Entre Ríos, Gladys Arosio, destacó el trabajo logístico que permitió iniciar la campaña en todo el territorio provincial. “Se realizó un trabajo realmente digno de destacar para que hoy la vacunación antigripal comience en todos los puntos de la provincia. Las vacunas ya están en los territorios y en los equipos locales de salud”, expresó.

La funcionaria explicó que cada centro de salud organizará la estrategia de vacunación de acuerdo con las características de su comunidad. “Cada efector sanitario tendrá sus dinámicas de trabajo en función de la estrategia de atención primaria y de las características de su población”, señaló.

Arosio también recordó que la vacunación es gratuita y accesible para quienes integran los grupos contemplados en la campaña. “Las vacunas son seguras, gratuitas y las personas deben concurrir al centro de salud más cercano a su domicilio. Las 200.000 dosis previstas están destinadas a los grupos priorizados en la campaña 2026, independientemente de si la persona tiene o no obra social”, concluyó.