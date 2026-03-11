Reparan plaza Alberdi tras daños en la fuente y luminarias: las obras costarán $4.000.000

REDACCIÓN ELONCE
El municipio avanza con la reparación de la fuente y otros sectores de la plaza Alberdi, conocida como plaza de los Bomberos, tras hechos de vandalismo. Los trabajos demandan una inversión cercana a los cuatro millones de pesos, confirmaron a Elonce.
Comenzaron las tareas para reparar la plaza Alberdi de Paraná tras actos de vandalismo, luego de que se registraran daños en la fuente central, el sistema de iluminación y otros elementos del espacio público. Los trabajos son realizados por operarios del área de Servicios Públicos de la Municipalidad de Paraná, junto a personal de Alumbrado Público y Herrería Municipal.
Las tareas se concentran principalmente en la fuente ubicada en el centro del paseo, un símbolo del lugar conocido popularmente como plaza de los Bomberos.
Al respecto, el secretario municipal de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, explicó a Elonce que los daños afectaron distintos componentes de la estructura. Según detalló, no solo se rompió la base de la fuente, sino que también debieron restaurarse los platos y la estructura interna.
Además, se realizan trabajos para reforzar la instalación con un caño pasante que permita darle mayor resistencia. “Es un trabajo prácticamente artesanal, por eso la reparación ha llevado varias semanas”, señaló el funcionario.
Daños en iluminación y sistema hidráulico
Los actos de vandalismo también provocaron daños en el sistema de iluminación y en la bomba que permite el funcionamiento de la fuente. El corte del circuito de agua provocó averías en el mecanismo hidráulico, lo que obligó a realizar reparaciones adicionales. Asimismo, los equipos debieron restaurar las luces LED internas y volver a pintar la estructura con un recubrimiento especial.
El costo total de la reparación, entre materiales y mano de obra, ronda los cuatro millones de pesos, confirmó Hirschfeld.
Otros hechos de vandalismo en la plaza
Desde el municipio indicaron que "la plaza Alberdi es uno de los espacios públicos más vandalizados de la ciudad". Incluso, anoche, se registraron nuevos daños en el termotanque solar instalado en otro sector del paseo, utilizado por vecinos para calentar agua para el mate. También se reportaron roturas en luminarias provocadas por piedras arrojadas contra las farolas.
A pesar de que el lugar cuenta con presencia policial permanente, las autoridades municipales señalaron que, lamentablemente, continúan registrándose este tipo de hechos.
Llamado al cuidado de los espacios públicos
Desde el municipio remarcaron la importancia de la colaboración de la comunidad para preservar los espacios públicos. “Es mucho el esfuerzo que hace el Estado municipal y también los contribuyentes para mantener estos lugares en condiciones”, expresó Hirschfeld. En ese sentido, pidió a los vecinos que cuiden las instalaciones y alerten ante situaciones de vandalismo.
Las autoridades municipales estiman que la reparación de la fuente podría finalizar en los próximos días, lo que permitirá que vuelva a funcionar normalmente y recuperar uno de los elementos más característicos de la plaza.