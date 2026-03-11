Camión se cruzó de carril en la ruta 14 y provocó un choque múltiple

El siniestro vial ocurrió a la altura del kilómetro 53 de la Ruta Nacional 14, cerca de Gualeguaychú. Un camión se cruzó de carril e impactó contra un auto, lo que desencadenó un choque que involucró al menos a otros tres vehículos. Elonce confirmó los detalles del hecho.
Un camión se cruzó de carril en la Ruta Nacional 14 y provocó un choque múltiple que involucró al menos cuatro vehículos a la altura del kilómetro 53, cerca de Gualeguaychú. El siniestro vial ocurrió este miércoles y generó importantes complicaciones en la circulación sobre la autovía, donde el tránsito debió ser asistido por personal de seguridad.
Según pudo confirmar Elonce, el siniestro se inició cuando un camión que circulaba por la autovía se habría cruzado de carril, impactó contra un automóvil Renault Laguna y terminó volcando sobre la calzada. A partir de ese primer choque se desencadenó una serie de impactos que derivaron en una colisión en cadena. Tras el golpe inicial, el Renault Laguna colisionó contra otro camión que se encontraba estacionado en la zona. Además, producto de la maniobra y de los impactos sucesivos, una camioneta que transitaba por el sector terminó chocando contra la carga que transportaba el primer camión involucrado en el accidente.
De esta manera, el accidente terminó involucrando al menos cuatro vehículos: el camión que se cruzó de carril y volcó, el automóvil Renault Laguna, otro camión que estaba detenido y una camioneta que impactó contra la carga. Elonce confirmó que el conductor del camión que cruzó de carril fue hospitalizado.
El fuerte siniestro vial obligó a interrumpir la circulación en el sentido norte–sur de la autovía mientras se desarrollaban las tareas de emergencia y se evaluaban los daños ocasionados por el choque múltiple.
Tránsito asistido en la zona
A raíz del accidente, el tránsito debió ser desviado y organizado mediante un sistema de paso alternado por la mano contraria de la autovía.
Personal de seguridad vial, junto con equipos de emergencia, trabajaba en el lugar para ordenar la circulación y asistir a los conductores que transitaban por el sector.
Las autoridades recomendaron a quienes debían circular por ese tramo de la Ruta Nacional 14 reducir la velocidad y extremar las precauciones hasta que se lograra normalizar completamente el tránsito.
Hasta el momento no se habían difundido detalles oficiales sobre personas lesionadas, mientras continuaban las tareas en el lugar para remover los vehículos involucrados y despejar la calzada.