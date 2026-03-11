Recuperaron piano robado a músico y detuvieron a dos sospechosos por moto desguazada

Recuperaron el piano robado a un músico de Paraná y avanzan en otra investigación por el robo de una motocicleta, según confirmó a Elonce el jefe de la División Robos y Hurtos, Lisandro Reyes.

El instrumento pertenecía al músico Ezequiel Caridad y había sido sustraído días atrás junto con otros elementos de su vivienda.

Tras tareas investigativas, el piano eléctrico fue hallado en poder de otra persona que reside en la zona suroeste de la ciudad. Según explicó Reyes, el hombre que tenía el instrumento aseguró haberlo comprado “de buena fe” a través de redes sociales.

Sin embargo, la Policía procedió al secuestro del piano y puso la situación en conocimiento de la Fiscalía.

En tanto, el comprador -que también es músico- quedó identificado y supeditado a la causa mientras se investiga cómo adquirió el elemento. “Un piano eléctrico es un aparato caro y no es común que se venda por redes sociales”, explicó el funcionario policial.

El piano recuperado será devuelto al músico por orden de la Fiscalía. Mientras tanto, los investigadores continúan trabajando para localizar el resto de los objetos sustraídos. Entre ellos se encuentran un acordeón a piano, una guitarra y otros elementos del hogar como un televisor, un ventilador y una pava eléctrica.

Recuperaron el piano robado a un músico y detuvieron a dos sospechosos por una moto

En la oportunidad, Reyes recordó que muchos objetos robados suelen ofrecerse a precios muy bajos en redes sociales. “Desde la División Robos y Hurtos siempre advertimos a las personas que este tipo de compras, en muchos casos, resultan fraudulentas. Se trata de elementos que han sido sustraídos o que fueron obtenidos de manera irregular, ya sea a través de estafas o, como en este caso, mediante un robo", indicó el comisario.

Y agregó: "Muchas veces, la gente los adquiere a un precio muy bajo, pero debería advertir que se trata de objetos de alto valor que, además, suelen ser herramientas de trabajo para quienes los utilizan".

"En esta situación, incluso se dio la particularidad de que quien lo tenía también era músico, mientras que el instrumento había sido sustraído a otro músico”, completó Reyes.

Dos detenidos por una motocicleta robada

En otro procedimiento, personal de Robos y Hurtos recuperó una motocicleta 110 cc que había sido denunciada como robada en la comisaría decimotercera. El hallazgo se produjo durante un operativo en el barrio Gaucho Rivero, tras un llamado al 911 que alertó sobre dos hombres que circulaban en un rodado sospechoso.

La moto desguazada (foto Policía de Entre Ríos)

Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron a dos hombres mayores de edad que ya estaban desarmando la motocicleta. Según detalló el jefe policial, los sospechosos estaban utilizando una amoladora para cortar el cuadro del rodado. "La motocicleta ya se encontraba prácticamente desarmada al momento del procedimiento", comentó Reyes.

Los dos hombres fueron detenidos y quedaron alojados en la Alcaidía de Tribunales a disposición de la Justicia.

Detenidos por robo en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

El vehículo recuperado quedó en la División Robos y Hurtos para su verificación y posterior restitución a su propietario.

Advertencia sobre el robo de motos

Reyes explicó que los delincuentes que se dedican al robo de motocicletas suelen desarmarlas en muy poco tiempo. “En menos de una hora pueden desarmar una moto completamente y vender las partes”, indicó.

Las piezas suelen comercializarse a través de redes sociales o en el mercado ilegal de motopartes. El jefe policial pidió a la comunidad que informe cualquier situación sospechosa al 911 o a la comisaría más cercana.