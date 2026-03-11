Secuestraron una escopeta y municiones durante un allanamiento

En el marco de una investigación por abigeato, secuestraron una escopeta y cartuchos durante un allanamiento realizado este martes en la localidad de Piedras Blancas, departamento La Paz. El operativo fue llevado adelante por personal policial en cumplimiento de un mandamiento judicial emitido por el Juzgado de Garantías.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría N°18 de Piedras Blancas, quienes trabajaron en conjunto con la División Investigaciones de la Jefatura Departamental La Paz. La medida se concretó como parte de las tareas investigativas vinculadas a hechos de abigeato denunciados en la zona.

El allanamiento se realizó en una vivienda ubicada sobre avenida Tuyango, donde fue notificada una joven de 20 años que reside en el lugar.

Foto ilustrativa

Durante el procedimiento, los uniformados localizaron y secuestraron una escopeta calibre 12 de dos caños superpuestos. Además, hallaron 32 cartuchos del mismo calibre , los cuales también fueron incautados en el marco del procedimiento.

Tras el hallazgo, las autoridades policiales informaron de inmediato a la Unidad Fiscal en turno sobre los elementos encontrados en el domicilio allanado.

Desde la Fiscalía se dispuso el secuestro formal del arma de fuego y de la cartuchería, quedando ambos elementos a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación.

Intervención judicial

En cuanto a la mujer que se encontraba en la vivienda al momento del procedimiento, fue correctamente identificada por los efectivos policiales. Según se informó, no fue detenida y quedó supeditada a las actuaciones judiciales.

La causa continúa bajo investigación con el objetivo de determinar si el arma secuestrada guarda relación con los hechos de abigeato que motivaron el operativo policial en la localidad.

