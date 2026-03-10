Joven de Buenos Aires intentó estafar a mujer de 86 años en Gualeguaychú y fue detenido

REDACCIÓN ELONCE
Un joven fue detenido en Gualeguaychú tras intentar cometer una estafa. La víctima, de 86 años, entregó dinero y joyas creyendo que serían para su hijo, pero la maniobra fue advertida y el sospechoso terminó aprehendido.
Un intento de cuento del tío en Gualeguaychú terminó con un joven detenido luego de que intentara estafar a una mujer de 86 años mediante un engaño telefónico. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Del Inmigrantes y Luis N. Palma y fue advertido a tiempo por allegados de la víctima.
Según informaron fuentes policiales, personal de la Comisaría Sexta intervino en el procedimiento tras recibir el aviso de una maniobra fraudulenta que se estaba desarrollando en el domicilio de la mujer.
La damnificada había recibido durante la mañana un llamado telefónico en el que le indicaron que una persona pasaría más tarde por su casa para retirar dinero y joyas, supuestamente destinadas a ser entregadas a su hijo.
La maniobra fraudulenta y la rápida intervención
Ya en horas de la tarde, un individuo se presentó en el domicilio y manifestó que acudía a retirar los elementos mencionados durante la comunicación telefónica. Convencida por la historia, la mujer accedió a entregarle 56 mil pesos argentinos, un anillo y una pulsera de oro.
Sin embargo, la situación fue advertida por la empleada del hijo de la damnificada, quien reside frente a la vivienda. Al notar lo que ocurría, alertó sobre la posible estafa.
Ante esa situación, el sospechoso fue descubierto y emprendió la fuga del lugar. No obstante, fue interceptado y aprehendido a pocas cuadras del domicilio por personal policial que había sido alertado del hecho.
El detenido y el secuestro de los elementos
El hombre detenido tiene 24 años de edad y está domiciliado en Capital Federal, provincia de Buenos Aires, según confirmaron fuentes policiales.
Tras su captura, fue trasladado a la Jefatura Departamental de Gualeguaychú, donde permanece alojado a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes en la causa.
Durante el procedimiento se realizó el secuestro formal del dinero y de las joyas que habían sido entregadas por la víctima. Por disposición del fiscal interviniente, el anillo y la pulsera de oro fueron restituidos a la mujer, mientras que el dinero quedó bajo resguardo judicial como parte de la investigación.
Las autoridades recordaron que este tipo de estafas bajo la modalidad cuento del tío suelen dirigirse a personas mayores mediante engaños telefónicos, por lo que recomendaron extremar precauciones y verificar cualquier información antes de entregar dinero o objetos de valor.