Incautaron 551 celulares de contrabando valuados en $165 millones en un control vial

Un operativo de Gendarmería Nacional permitió incautar celulares de contrabando valuados en más de 165 millones de pesos durante controles realizados sobre la Ruta Nacional 14, a la altura de Paso de los Libres.

El procedimiento se llevó adelante en el kilómetro 480, en el puesto de control fijo ubicado en el peaje inactivo Bonpland. Allí, efectivos del Escuadrón 7 Paso de los Libres “Cabo Misael Pereyra” inspeccionaron camiones que transportaban encomiendas hacia distintos puntos del país.

Durante las verificaciones, los uniformados detectaron irregularidades en la documentación de varias cajas que viajaban dentro de los vehículos de paquetería. Ante las inconsistencias, las encomiendas fueron apartadas para profundizar el control.

Apertura de las encomiendas

La situación fue informada a la Fiscalía y al Juzgado Federal de Paso de los Libres, que ordenaron inicialmente el decomiso de las piezas postales sospechosas. Posteriormente, la Justicia autorizó la apertura de las cajas para constatar su contenido.

Al revisar los paquetes, los gendarmes encontraron celulares de distintas marcas y modelos, muchos de ellos de alta gama. En total fueron secuestrados 551 teléfonos, además de varias cajas con perfumes de origen árabe, según informó el Litoral de Corrientes.

Secuestro de Gendarmería en Corrientes.

Según las estimaciones oficiales, el valor total de la mercadería supera los 165 millones de pesos. Tanto los celulares como el resto de los productos no contaban con los permisos aduaneros correspondientes para su ingreso al país.

Mercadería a disposición de la Justicia

Tras el procedimiento, todos los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia Federal. La causa es investigada por la Fiscalía Federal Descentralizada de Paso de los Libres.

Desde la fuerza indicaron que el operativo se desarrolló durante los últimos días del fin de semana en el marco de controles de rutina sobre el transporte de cargas y encomiendas que circulan por la Ruta Nacional 14.

Las actuaciones buscan determinar el origen y destino de los celulares y de la mercadería incautada, así como establecer posibles responsabilidades vinculadas al intento de ingreso y distribución de productos sin la documentación legal correspondiente.