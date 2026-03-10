Robaron una moto en Paraná y horas después, la recuperaron cuando la desarmaban

Robaron una moto en Paraná y detuvieron a dos jóvenes cuando la desarmaban.

Robaron una moto en Paraná y la recuperaron cuando la desarmaban, tras un operativo policial realizado en el barrio Gaucho Rivero, donde dos jóvenes fueron sorprendidos mientras desarmaban el vehículo sustraído horas antes en la zona sur de la capital entrerriana.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal en conjunto con efectivos de la Jefatura Departamental Paraná, quienes realizaban tareas investigativas vinculadas al robo de motocicletas.

Durante las diligencias, los uniformados llegaron hasta una vivienda del mencionado barrio, donde detectaron a dos hombres manipulando una motocicleta marca Guerrero, modelo Trip 110 cc.

Intentaron escapar al ver a la Policía

Al advertir la presencia policial, los sospechosos intentaron darse a la fuga del lugar, aunque fueron rápidamente interceptados y aprehendidos por los efectivos que participaban del procedimiento.

Al verificar el rodado, los agentes constataron que se trataba de la motocicleta denunciada como robada horas antes en la ciudad de Paraná.

En el mismo operativo también se encontraron diversas moto partes en el lugar, las cuales podrían pertenecer a otros vehículos sustraídos, por lo que quedaron bajo resguardo para avanzar con la investigación.

Intervención de la Justicia

Tras el procedimiento, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Investigación, desde donde se dispuso la detención de los dos implicados, ambos de 18 años de edad. Los jóvenes fueron trasladados a la Alcaidía de Tribunales, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia.

Asimismo, se ordenó el secuestro de la motocicleta recuperada y de las moto partes halladas en el lugar, elementos que serán analizados para determinar si están vinculados a otros hechos delictivos registrados en la ciudad.