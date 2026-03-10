 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Paraná Educación

Comienzan las actividades deportivas en el Parque Berduc y abren las inscripciones

El Parque Deportivo Escolar Enrique Berduc abrió las inscripciones para las actividades deportivas que se desarrollarán durante el ciclo lectivo 2026, dando inicio a una nueva etapa de propuestas destinadas a niños, jóvenes y adultos.

10 de Marzo de 2026
Comienzan las actividades deportivas en el Parque Berduc.
Foto: (GPER).

El Parque Deportivo Escolar Enrique Berduc abrió las inscripciones para las actividades deportivas que se desarrollarán durante el ciclo lectivo 2026, dando inicio a una nueva etapa de propuestas destinadas a niños, jóvenes y adultos.

En Paraná, el Parque Deportivo Escolar Enrique Berduc abrió las inscripciones para las actividades deportivas que se desarrollarán durante el ciclo lectivo 2026, dando inicio a una nueva etapa de propuestas destinadas a niños, jóvenes y adultos.

Más de 800 personas participaron de las Acciones de Verano en el predio, una iniciativa que promovió espacios de recreación, aprendizaje y actividad física en un entorno cuidado.

 

Las Acciones de Verano son impulsadas por el Gobierno de Entre Ríos, a través del Consejo General de Educación (CGE), y coordinadas por la Dirección de Educación Física junto a los Centros de Educación Física (CEF). En toda la provincia, cerca de 15.000 alumnos formaron parte de estas actividades, que estuvieron a cargo de profesores de educación física.

 

La directora del parque, Silvia Michou, señaló que durante la temporada se registraron alrededor de 1.200 personas inscriptas en el Berduc, con una participación efectiva cercana a los 800 concurrentes.

Asimismo, precisó que un tercio de los asistentes fueron niños y que las propuestas se desarrollaron con el objetivo de garantizar el acceso al deporte y al uso de las instalaciones en un entorno cuidado y formativo.

 

Entre las actividades realizadas se destacó la colonia acuática matutina destinada a niños de cuatro a 14 años. Por la tarde, se ofrecieron clases de natación -tanto de enseñanza como de perfeccionamiento- para distintas edades, espacios de aquagym y horarios de pileta libre, brindando a la comunidad un ámbito propicio para la práctica deportiva, la recreación y la promoción de hábitos saludables durante el verano.

 

De cara al ciclo lectivo 2026, Michou adelantó que el parque ya organiza las propuestas que se desarrollarán durante el año, entre ellas iniciación deportiva, mini atletismo, gimnasia para adultos y básquetbol recreativo, actividades que buscan seguir fortaleciendo el acceso al deporte y la actividad física para toda la comunidad.

Temas:

acciones de verano Paraná 2026
