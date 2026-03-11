UPCN participó de reunión para prevenir consumos problemáticos en ámbitos laborales

La Secretaría de Trabajo de Entre Ríos reunió a organismos públicos y sindicatos para avanzar en herramientas de prevención y abordaje de consumos problemáticos en el ámbito laboral. UPCN planteó la necesidad de protocolos y participación activa del gremio.
La Mesa de Enlace para la Prevención de Consumos Problemáticos y Adicciones en el Ámbito Laboral fue convocada por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos. Este primer el encuentro de trabajo reunió a organismos públicos y entidades sindicales con el objetivo de avanzar en herramientas de prevención y abordaje de esta problemática en los ámbitos laborales.
En representación de UPCN participaron las dirigentes Adriana Satler y Carina Domínguez. Satler integrará el equipo técnico encargado de elaborar propuestas dentro de la mesa, la que continuará su trabajo en una nueva reunión prevista para dentro de 15 días.
Durante la reunión, el Sindicato planteó la importancia de que las acciones que se definan en el marco de la mesa contemplen su participación activa y permitan dar respuestas concretas a las situaciones que se presentan en los lugares de trabajo.
Satler señaló que UPCN está dispuesto a acompañar las iniciativas que surjan de este espacio, incluso poniendo a disposición su estructura de delegados, pero advirtió que ese trabajo debe estar orientado a encontrar soluciones reales para los trabajadores. “Cuando inició esta gestión hicimos una presentación con propuestas para resguardar a los trabajadores. Sin embargo, cuando acercamos casos concretos no hubo revisiones y consideraciones”, sostuvo.
La dirigente coincidió en la necesidad de avanzar en un protocolo de actuación que permita ordenar las intervenciones ante situaciones vinculadas a consumos problemáticos. En ese sentido, acompañó la propuesta de tomar experiencias que funcionaron en la Región Centro y remarcó que el abordaje debe contemplar tanto al sector público como al privado.
“No queremos que se genere un reduccionismo y que profundice la estigmatización del empleado público. Esta es una problemática que atraviesa a todos los trabajadores”, explicó.
Por su parte, Domínguez señaló que los abordajes territoriales que se desarrollen en el marco de la mesa deben contar con participación activa del Gremio y remarcó la importancia de que las capacitaciones comiencen por los funcionarios. “Muchas veces se apela a la sensibilización de los trabajadores, pero no siempre hay lineamientos claros en quienes conducen los espacios. Tiene que haber coherencia entre las políticas que promueve el propio Gobierno y lo que ocurre en la práctica”, indicó.
Las representantes gremiales también remarcaron que la participación de UPCN en este espacio debe darse en condiciones de paridad de decisiones con el resto de los integrantes, de modo que las decisiones y las acciones que se definan surjan del trabajo conjunto entre el Estado y las organizaciones que representan a los trabajadores. Además, se recordó que el Sindicato viene trabajando desde hace tiempo en la temática a través de capacitaciones y formación de delegados.
Por otra parte, durante la reunión se acordó avanzar en la redacción del reglamento interno de la mesa y en la planificación estratégica de trabajo para 2026, mientras que cada organismo deberá designar formalmente a su representante técnico para continuar con las sesiones de trabajo.