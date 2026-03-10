Aluani y Romero encabezaron un encuentro de mujeres y política provincial

Este martes la vicegobernadora Alicia Aluani encabezó junto a la intendente de Paraná, Rosario Romero, el panel “Mujeres destacadas en la política provincial” en el marco de las jornadas “8M – Mujeres que transforman la Historia”, una serie de encuentros organizados en la sede del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER) Sección Paraná en conmemoración del Día Internacional de la Mujer con el objetivo de afianzar espacios de análisis y construcción colectiva, reafirmando el compromiso de la abogacía con la igualdad, la perspectiva de género y la defensa de los derechos humanos.

Al respecto, la vicegobernadora Alicia Aluani agradeció al Colegio por el espacio conformado en “donde hemos dado distintas miradas sobre las mujeres en la política, no porque sean distintas las conclusiones, sino simplemente por la historia recorrida en el ámbito en donde cada uno se ha desarrollado”. En este sentido, remarcó que “siempre es enriquecedor conocer el camino del otro y enriquecedor ver que la gente realmente todavía tiene respeto y realmente sobre este tema tan importante que es para para la igualdad de todas las personas”.

En este encuentro, la mandataria hizo un breve repaso de su trayectoria personal en la política y remarcó: “Estamos en la etapa de la igualdad de género, pero tenemos que superarla y llegar a la igualdad de los seres humanos, en donde todos podamos actuar con las mismas oportunidades, con los mismos derechos y podamos tener espacios de decisiones sin tener obstáculo de por medio”.

Por su parte, la intendenta Romero felicitó al Colegio por crear “un ámbito hermoso que nos posibilitó, de un modo descontracturado, conversar con muchos abogados y abogadas sobre los derechos de la mujer”.

En el panel, Romero enfatizó en “una mirada de la mujer en la política y de cómo fueron sus comienzos y cómo estamos en la actualidad” y remarcó que junto a la vicegobernadora “reflexionamos sobre lo que nos estaría faltando”. En este sentido, señaló que “falta mucho en la cuestión educativa y cultural, no tanto en la conquista de derechos pero este tipo de ámbitos resultan muy amables y le agradezco al Colegio que los vaya generando”.

Desde el CAER Sección Paraná, se refirieron a la importancia de estas jornadas en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

El presidente Ariel Bracco expresó que “la idea es que de estas jornadas participen mujeres destacadas de los distintos ámbitos, y hoy, en la política entrerriana tanto Aluani como Romero son las dos más referentes”. En este sentido, destacó que “se generó un ámbito de debate, charla, donde se compartieron experiencias y las dificultades que se atraviesan”.

En la misma línea, la vicepresidente Silivina Pascual destacó “la presencia de mucha gente de distintos sectores de la comunidad que trabajan en pos del derecho de la mujer y para reconocer también a todas las que nos precedieron en esta lucha continúa” y expresó un agradecimiento desde el CAER “a las mujeres que llevan adelante políticas de Estado de protección de la mujer que hoy se hayan sumado a esta iniciativa que hemos tenido”.

Presencias

En esta jornada también estuvieron presentes la secretaria coordinadora de la Honorable Cámara de Senadores, Julieta Sosa; la titular del Observatorio de Género y Derechos Humanos de la Vicegobernación, Lucia Borroni; la concejal de la ciudad de Paraná, Luisina Minni; autoridades de la Honorable Cámara de Senadores, de la Municipalidad y del CAER Sección Paraná.