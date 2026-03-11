 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Internacionales

Israel asegura que los ataques a Irán continuarán “sin límite de tiempo”

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró que la ofensiva militar contra Irán continuará hasta alcanzar “todos los objetivos” y lograr “la victoria en la campaña”. También sostuvo que los ataques continuarán de manera sostenida contra objetivos estratégicos.

11 de Marzo de 2026
Israel asegura que los ataques a Irán continuarán “sin límite de tiempo”
Israel asegura que los ataques a Irán continuarán “sin límite de tiempo” Foto: EFE

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró que la ofensiva militar contra Irán continuará hasta alcanzar “todos los objetivos” y lograr “la victoria en la campaña”. También sostuvo que los ataques continuarán de manera sostenida contra objetivos estratégicos.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró este miércoles que la ofensiva militar de su país y Estados Unidos a Irán "continuará sin límite de tiempo" hasta que se logren "todos los objetivos" y se consiga "la victoria en la campaña".

"Seguiremos actuando para aplastar al régimen y sus objetivos estratégicos en Teherán y en todo Irán, día tras día, objetivo tras objetivo", dijo el ministro en un discurso durante una evaluación de la situación junto con altos mandos militares remitido por su ministerio en un comunicado.

Además, reiteró el mensaje del Gobierno israelí de que debe ser el pueblo iraní el que "se levante, actúe y derroque a este régimen".

"En última instancia, depende de ellos", insistió. Katz afirmó que "los líderes iraníes supervivientes huyen como ratas hacia los túneles", desde donde dijo que ordenan los ataques.

El militar agregó que "las cámaras frigoríficas de los hospitales iraníes están llenas de miles de efectivos de la Guardia Revolucionaria y el Basij", algo que, aseguró, se desconoce porque Irán controla la conexión a internet en el país, informó Clarín al asegurar que en su discurso, Katz comparó a los líderes de la República Islámica con los de Hamás en la Franja de Gaza, afirmando que están "alineados" y que ambos se esconden en túneles.

Temas:

Estados Unidos consecuencias Israel Irán
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso