El Papa pidió el cese urgente de las hostilidades en Medio Oriente

El papa León XIV expresó su "profundo dolor" por las víctimas de los bombardeos registrados en los últimos días en Medio Oriente y aseguró que sigue con preocupación la evolución del conflicto, al tiempo que reza para que cesen cuanto antes las hostilidades.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede difundió el mensaje del pontífice a través de su canal oficial, en el que el Papa manifiesta su cercanía con todas las personas afectadas por la violencia en la región.

En particular, el Santo Padre recordó "a tantos inocentes, entre ellos muchos niños", que han perdido la vida a causa de los ataques, y también a quienes intentaban prestar ayuda a las víctimas.

Entre ellos mencionó al padre Pierre El Rahi, sacerdote maronita fallecido este lunes en el sur del Líbano durante un bombardeo.

El religioso murió en la localidad de Qlayaa luego de acudir a socorrer a un feligrés que había resultado herido tras un primer ataque contra una vivienda cercana a su parroquia. Según relató el franciscano padre Toufic Bou Merhi a los medios vaticanos, el sacerdote se dirigió al lugar acompañado por varios jóvenes de la comunidad para auxiliar al herido.

Mientras prestaban ayuda, se produjo un segundo bombardeo sobre la misma casa, que dejó al párroco gravemente herido. Fue trasladado a un hospital cercano, donde finalmente falleció.

Oración por las víctimas de los ataques

El Papa quiso recordar especialmente a todas las víctimas de los ataques que en los últimos días han afectado a distintas zonas de Medio Oriente, con particular preocupación por la situación de los menores.

De acuerdo con estimaciones de organizaciones dedicadas a la protección de la infancia, como Unicef y Save the Children, cerca de 300 niños han muerto desde el inicio de la actual escalada de violencia en la región.

Ante este panorama, el pontífice manifestó su cercanía espiritual con quienes sufren las consecuencias del conflicto y reiteró su llamado a poner fin a la violencia.

Según señaló la nota difundida por la Santa Sede, el Papa "sigue con preocupación cuanto sucede" y mantiene su oración para que "cese lo antes posible toda hostilidad".

En su mensaje, León XIV renovó así su llamado a la paz y a la protección de las poblaciones civiles, especialmente de los más vulnerables, en medio de una crisis que continúa agravando la situación humanitaria en diversas zonas de Medio Oriente.