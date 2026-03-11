Camioneta chocó las barreras frente a la Casa Blanca y cerraron el perímetro

Una camioneta forzó una barrera de seguridad frente a la Casa Blanca y provocó el cierre temporal del perímetro en el centro de Washington. El incidente ocurrió durante la mañana de este miércoles y generó un fuerte despliegue de seguridad en una de las zonas más vigiladas de Estados Unidos.

El hecho se registró alrededor de las 6:37 (hora local) sobre la avenida Connecticut, cerca de Lafayette Square, la plaza ubicada al norte de la residencia presidencial. Allí, el vehículo impactó contra una de las barricadas instaladas para proteger el acceso al área.

Tras el choque, agentes del Servicio Secreto —responsables de la seguridad presidencial— intervinieron de inmediato y detuvieron al conductor, quien quedó bajo custodia mientras se desarrollan las investigaciones.

Una camioneta chocó contra una barrera de seguridad en la Casa Blanca (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

Fuerte operativo de seguridad

El Servicio Secreto informó en un comunicado que el incidente está siendo investigado como un “vehículo sospechoso”. El conductor fue arrestado en el lugar y posteriormente trasladado para ser interrogado

Por su parte, el Departamento de Policía Metropolitana de Washington (MPD) confirmó que no se registraron personas heridas durante el episodio.

Como medida preventiva, las autoridades dispusieron el cierre de varias calles cercanas a la Casa Blanca mientras se realizaban las tareas de seguridad y verificación en la zona, dio cuenta Infobae. El operativo afectó el tránsito en pleno horario pico de la mañana, cuando miles de empleados gubernamentales y trabajadores se dirigían a sus oficinas en el centro de Washington.

Docenas de vehículos de emergencia con luces encendidas se desplegaron alrededor del perímetro de la Casa Blanca mientras agentes policiales y de seguridad controlaban el área. Turistas y residentes que se encontraban en las inmediaciones permanecieron a la espera de que se reabrieran las calles, mientras seguían las novedades del incidente a través de sus teléfonos.

El episodio ocurrió en un contexto de seguridad reforzada en Washington debido a la guerra en Medio Oriente que enfrentan Estados Unidos e Israel con Irán desde el 28 de febrero.

Al momento del incidente, el presidente Donald Trump se encontraba dentro de la Casa Blanca y tenía previsto viajar más tarde hacia el estado de Kentucky como parte de su agenda oficial.