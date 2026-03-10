EE.UU.: pasó 22 años presa y era inocente, la liberaron, pero ahora, ICE amenaza con deportarla

Texas exoneró a la niñera latina que pasó 22 años en cadena perpetua por la muerte de un bebé y era inocente, pero ahora ICE amenaza con deportarla en las próximas 48 horas. La Justicia de Texas dijo que siempre fue inocente.
Lo que debía ser un día de liberación se convirtió en una nueva pesadilla. Carmen Mejía fue exonerada el lunes 9 de marzo por el juez del Condado de Travis, P. David Wahlberg, luego de que la Corte de Apelaciones Penales de Texas revocara sus condenas por asesinato, lesiones a un menor y omisión de cuidados.
Mejía, de 53 años, pasó 22 años y 7 meses presa por algo que la Justicia ahora reconoce que nunca ocurrió. Pero al terminar la audiencia en el Tribunal Penal del Distrito 460 del condado de Travis, en Austin, Mejía no quedó en libertad ni salió por la puerta principal: quedó bajo una retención migratoria en la Oficina del Alguacil del Condado de Travis, donde el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tiene 48 horas para decidir si la detiene y traslada a un centro de detención, reportaron los medios locales.
En la audiencia, Mejía lloró mientras le daba gracias a Dios. "Durante todos estos años, mantuve mi fe y mi esperanza en que Dios haría justicia", dijo ante el tribunal a través de un intérprete, según reportaron CBS News y Fox 7.
El momento que esperó dos décadas: Mejía pudo abrazar a sus hijos
Mejía es madre de cuatro: un hijo y tres hijas. Las tres hijas de la mujer —que tenían menos de 8 años cuando fue arrestada y fueron dadas en adopción— dieron declaraciones ante el tribunal.
"Durante más de 20 años, nunca tuve la oportunidad de hablarle a mi madre sobre las cosas que las hijas normalmente comparten con sus mamás, de pedirle un consejo o simplemente de sentir su amor incondicional. Espero poder construir finalmente una relación significativa con ella", dijo la hija menor de Mejía.
El juez permitió que Mejía abrazara a sus hijos por primera vez en más de dos décadas.
El juez Wahlberg reconoció los años que Mejía perdió entre rejas: "No hay ninguna cantidad de dinero que pueda compensarte por perder los mejores años de tu vida. Lo que puedo decirte es que hay todas las razones para creer que tu futuro será mejor cada día a partir de ahora."
La exoneración formal, paso a paso
La Corte de Apelaciones Penales de Texas había dictaminado el 22 de enero de 2026 que nueva evidencia establecía que Mejía era "realmente inocente" de los tres cargos. El fallo señaló que la muerte del bebé Abelardo Casiano se debió a un calentador de agua sin mecanismos de seguridad en la vivienda que ella alquilaba, y no a un acto criminal.
Durante el juicio, la fiscalía argumentó que Mejía había quemado intencionalmente al bebé en agua hirviendo y que retrasó deliberadamente la atención médica. La describieron como una persona “cruel, mala y despiadada” con un “lugar oscuro y malvado en su corazón”, según recopiló el medio local Austin American Statesman.
Al finalizar la audiencia del lunes, el juez firmó la orden de desestimación de todos los cargos. Se dirigió a los abogados de ambas partes diciéndoles: "Independientemente de lo que ocurra en sus vidas, pueden seguir adelante sabiendo que lograron algo difícil e importante."
La fiscal auxiliar del Condado de Travis, Collin Bellair, reconoció el fracaso institucional con crudeza: "Desde el principio de este caso, se asumió lo peor. Se decidió que una mujer sin antecedentes penales ni historial de maltrato infantil tenía, en palabras de un fiscal del juicio original, el corazón más frío, más oscuro y más malvado que se pudiera tener. No pudimos haber estado más equivocados."
El nuevo obstáculo para su libertad: la amenaza de deportación
Mejía, oriunda de Honduras, llegó a Estados Unidos en 1995 y contaba con estatus de protección temporal, un TPS, y obtuvo autorización legal para trabajar antes de su arresto aquel 28 de julio de 2003. Ese estatus quedó invalidado tras su condena en 2005.
El juez Wahlberg fue contundente al advertir sobre la situación migratoria: "Eso es una tragedia. No debería ocurrir. No puedo cambiarlo. Pero lo que sí puedo hacer es decirle a cualquier juez federal, fiscal federal o abogado de inmigración que escuche este caso, que sepa que aquí se cometió una terrible injusticia, y que deportar a Carmen Mejía complicaría esa injusticia aún más. Eso sería groseramente injusto."
El magistrado también señaló que Mejía lleva 23 años en custodia, no tiene dinero, identificación ni pasaporte, y que no representa ningún riesgo de fuga, publicó Clarín.
El congresista federal por Austin, Greg Casar, se presentó en la conferencia de prensa posterior a la exoneración y criticó duramente la política migratoria de la administración Trump: "Ahora, después de haber estado injustamente encarcelada durante dos décadas, Carmen debe poder reconstruir su vida aquí. Carmen Mejía es inocente. Eso es lo que determinó el juez hoy".
"Una injusticia que nunca debió ocurrir"
La abogada de la ONG Innocence Project, Vanessa Potkin, afirmó que la próxima batalla se centrará en garantizar que Mejía pueda permanecer en Estados Unidos. "Van más de dos décadas que estuvo injustamente encarcelada. Que ahora sea trasladada a otra forma de encierro en lugar de experimentar la libertad sería la injusticia definitiva", dijo.
El fiscal José Garza cerró la jornada con un reconocimiento del daño causado: "Nuestros corazones siguen partiéndose por la familia del bebé, que sufrió durante tanto tiempo. En este caso, el sistema de justicia penal les falló a ellos y a Carmen Mejía".