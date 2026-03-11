Advierten circular con precaución por obras en la conexión vial Victoria-Rosario

Vialidad Nacional informó que se realizan tareas de mantenimiento y mejoras en la Ruta Nacional 174. Los trabajos incluyen bacheos, reparación de puentes y adecuaciones en la estación de peaje, por lo que solicitan circular con precaución.
Vialidad Nacional pidió circular con precaución en la conexión vial Victoria-Rosario, debido a distintas tareas de mantenimiento y mejoras que se ejecutan sobre la Ruta Nacional 174.
Los trabajos se desarrollan en varios sectores del corredor vial y son llevados adelante por la concesionaria Alto Delta S.A. Desde el organismo nacional indicaron que las intervenciones pueden generar reducciones de carril y circulación alternada en algunos tramos.
Entre las tareas programadas se encuentran trabajos de bacheo en los kilómetros 34 y 41 de la traza. En esos sectores se implementó una reducción de carril con paso alternado para permitir el desarrollo de las obras. Por ese motivo, se solicita a los conductores disminuir la velocidad y respetar las indicaciones del personal que trabaja en la zona.
También se realizan arreglos en las juntas del puente principal en sentido hacia Rosario. Estas tareas requieren una reducción de carril mientras se ejecutan los trabajos de reparación. Las intervenciones buscan mejorar las condiciones de circulación y preservar la estructura del puente.
Otra de las tareas que se llevan adelante se desarrolla en la estación de peaje. Allí se realizan trabajos en las vías de paso con vistas a la próxima puesta en funcionamiento del sistema de cobro electrónico. Según indicaron, estas adecuaciones permitirán optimizar el flujo vehicular en el corredor.
Además de las obras puntuales, se ejecutan tareas de mantenimiento en distintos sectores de la ruta. Entre ellas se incluyen trabajos de corte de pasto y mantenimiento de la zona de camino. Estas labores no afectan la circulación, aunque igualmente se recomienda conducir con precaución.
Recomendaciones a los conductores
Desde Vialidad Nacional recordaron a los usuarios que reduzcan la velocidad en los sectores donde se desarrollan las obras. También pidieron respetar la señalización preventiva y las indicaciones de los banderilleros. Las autoridades señalaron que estas medidas son fundamentales para garantizar la seguridad vial mientras se realizan los trabajos.