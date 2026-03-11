Pescadores de Paraná protestaron frente a plaza Mansilla por impedimentos para salir al río

Un grupo de pescadores artesanales de la ciudad de Paraná se concentró este miércoles en la explanada de Casa de Gobierno para expresar su preocupación por una situación que, según indicaron, les impide desarrollar su actividad en el río. Los trabajadores sostienen que en los últimos días se les prohibió salir a pescar y que no recibieron explicaciones claras sobre los motivos de la medida.

El reclamo fue realizado por pescadores de distintos sectores de la costa paranaense, quienes llegaron hasta el centro cívico para hacer visible la problemática y solicitar una reunión con autoridades provinciales. A través del móvil de Elonce, algunos de los trabajadores explicaron que su principal objetivo es poder continuar con una actividad que constituye su fuente de ingresos.

El reclamo de los trabajadores del río

Flavio Enríquez, pescador de Bajada Grande, relató que la situación se generó de manera repentina y que la imposibilidad de trabajar afecta directamente a numerosas familias. En ese sentido, explicó que la pesca representa el sustento diario para quienes viven de esa actividad.

“De la noche a la mañana nos encontramos con que no podíamos salir a trabajar. Para nosotros el río es nuestra vida y nuestro trabajo. Si no trabajamos, no comemos”, expresó durante la entrevista.

Flavio Enríquez y Ceferino Barzola. Foto: Elonce.

El trabajador también indicó que, según lo que les manifestaron, no se les permitiría utilizar sus herramientas de pesca. Enríquez sostuvo que no hubo inspecciones ni verificaciones previas de la documentación, pese a que muchos de los pescadores cuentan con el carnet correspondiente.

Además, planteó que una de las discusiones está relacionada con el tipo de redes utilizadas para la actividad. Según explicó, los trabajadores consideran necesario avanzar hacia una reglamentación similar a la que rige en la provincia de Santa Fe para evitar conflictos y establecer criterios claros.

Familias que dependen de la actividad

Por su parte, Ceferino Barzola, pescador del sector de La Toma, remarcó que la situación involucra a numerosas familias que dependen del trabajo en el río Paraná. Según señaló, la pesca artesanal constituye la principal fuente de ingresos para muchos trabajadores de la zona.

“Somos muchos los que vivimos de esto. Hay gente que tiene hijos y sostiene a su familia con lo que saca del río todos los días”, manifestó durante el diálogo con Elonce.

El pescador también mencionó que en algunos casos se han retirado redes utilizadas para la pesca, lo que generó preocupación entre quienes desarrollan la actividad de manera habitual.

Esperan respuestas de las autoridades

Los pescadores artesanales indicaron que la concentración frente a Casa de Gobierno tuvo como objetivo solicitar una instancia de diálogo con funcionarios provinciales. Según señalaron, buscan que se analice la situación y se brinde una solución que les permita continuar con su trabajo.

Durante la jornada, se informó que representantes del Ministerio de Seguridad recibirían a los trabajadores para escuchar el planteo y evaluar posibles alternativas ante el conflicto planteado.